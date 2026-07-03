BLACKPINKs Lisa sorgt in einem Kleid mit spektakulärem Rückenausschnitt für Aufsehen.

Fabienne Ba.
@lalalalisa_m / Instagram

Lisa, Mitglied der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup BLACKPINK, teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos aus Utah, auf denen sie ein schwarzes Kleid mit einem spektakulären Rückenausschnitt trägt, das in ihrer Community sofort für Furore sorgte.

Ein auffälliges schwarzes Neckholderkleid

Die Sängerin, Gründerin der legendären südkoreanischen Gruppe und mittlerweile international erfolgreiche Solokünstlerin, postete auf Instagram eine Bilderserie, die während ihres Aufenthalts in den USA entstanden ist. Das absolute Highlight des Posts ist zweifellos ihr Kleid. Lisa trug ein bodenlanges schwarzes Abendkleid mit einem besonders eleganten Neckholder-Ausschnitt. Der fließende, figurbetonte Stoff schmeichelte ihrer Figur. Das tiefe, zeitlose Schwarz bildete einen reizvollen Kontrast zu den sandfarbenen Tönen der Wüstenlandschaft. Diese Stilwahl spiegelt Lisas Vorliebe für ausdrucksstarke, unverwechselbare Stücke wider, die selbst ein einfaches Fotoshooting in einen unvergesslichen Fashion-Moment verwandeln können.

Ein Rücken, der seine Fans faszinierte

Das auffälligste Detail dieses Kleides ist sein offener Rücken. Diese Stilwahl entspricht perfekt dem aktuellen Trend rückenfreier Kleider, die sich zu einem festen Bestandteil der Abendgarderobe entwickelt haben. Das Kleid besticht zudem durch einen markanten seitlichen Ausschnitt. Dieser Couture-Touch spiegelt Lisas Vorliebe für grafische und betont moderne Silhouetten wider. Auf Instagram erregten diese Details sofort die Aufmerksamkeit von Lisas Followern, die die Kommentarspalte mit Bewunderung füllten.

Eine Goldkette rundet den Look ab.

Passend zu ihrem schwarzen Kleid setzte Lisa einen besonderen Akzent: eine dekorative Goldkette. Dieses dezente und zugleich kostbare Accessoire verleiht dem monochromen Ensemble einen Hauch von Glanz. Ein goldener Ring an ihrer Hand rundete das sorgfältig ausgewählte Accessoire-Ensemble ab. Ein minimalistischer Stil, typisch für die Sängerin, die wenige, aber wertvolle Stücke dem Überfluss vorzieht.

Mehrere Outfits wurden im Karussell geteilt

Die Inszenierung der Publikation trägt maßgeblich zu ihrem Erfolg bei. Lisa posiert zwischen schmalen Betonwänden und bildet damit einen markanten visuellen Kontrast zu den im Hintergrund sich erstreckenden Wüstenlandschaften Utahs. Diese Kombination aus brutalistischer Architektur und der amerikanischen Wildnis schafft eine besonders filmische Szenerie und verwandelt ein einfaches Fotoshooting in ein wahres Mode-Editorial.

Darüber hinaus beschränkte sich die Auswahl nicht nur auf dieses eine schwarze Kleid. Lisa präsentierte auch andere, legerere Outfits, bestehend aus schwarzen Kleidungsstücken kombiniert mit braunen Stiefeln. Diese alltagstauglichen Looks, irgendwo zwischen westlicher Ästhetik und modernem Minimalismus, unterstreichen die kontemplative Dimension ihrer Amerikareise.

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Eine Welle begeisterter Kommentare

Wie erwartet, löste der Post sofort eine Flut von Reaktionen in den sozialen Medien aus. „Königin Lisa!“ , rief ein Nutzer aus – ein typischer Ausdruck der Bewunderung, die die Sängerin hervorruft. „Oh mein Gott, wunderschön!“, schrieb ein anderer Fan. „Wow! Wunderschön wie immer“, fügte ein dritter Bewunderer hinzu. Auch die Kommentarspalte war voller Herz-, Augen- und Flammen-Emojis – ein Ausdruck der Begeisterung, die für Lisas Fangemeinde so charakteristisch ist.

Mit ihrem schwarzen Neckholderkleid, dem offenen Rücken und dem grafischen Seitenausschnitt lieferte Lisa (BLACKPINK) einen ihrer auffälligsten Auftritte der Saison ab. Neben dem Look selbst teilte die Sängerin mit ihren Fans einen perfekt inszenierten visuellen Moment und demonstrierte damit die stilistische Konstanz, die ihre Welt mittlerweile prägt.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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