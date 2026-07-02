Model Rose Bertram lässt den Einteiler-Trend mit einem perlenbesetzten Design wieder aufleben.

Das belgische Model Stephanie Rose Bertram, besser bekannt als Rose Bertram, präsentierte einen neuen Sommerlook: ein weißes Strandoutfit mit perlenbesetzten Bändern vorne. Ein Stil, der perfekt zu den Trends für Sommer 2026 passt.

Ein sehr auffälliges Sommererscheinungsbild

Das belgische Model teilte ein Foto von sich in einem minimalistischen, aber unbestreitbar stylischen Strandoutfit. Dieser Look passt perfekt zu ihrer visuellen Identität, die sie seit ihrem Debüt pflegt: eine Mischung aus europäischer Eleganz und lässigem Strandflair, die sie durch ihre Arbeit in großen internationalen Kampagnen entwickelt hat. Ihr Auftritt war umso erfreulicher, als Rose Bertram, mittlerweile Mutter von zwei Kindern, nur selten Einblicke in ihren Alltag in den sozialen Medien gewährt – wodurch jeder ihrer modischen Auftritte besonders mit Spannung erwartet wird.

Ein Strandoutfit mit starkem Charakter

Das zentrale Element ihres Auftritts ist zweifellos ihr Strandoutfit. Rose Bertram entschied sich für einen einteiligen Badeanzug in einem besonders strahlenden Weiß, das perfekt zu ihrem sonnengebräunten Teint passt. Diese zeitlose Farbe, untrennbar verbunden mit den ikonischen Strandsilhouetten des 20. Jahrhunderts, feiert ein starkes Comeback in der modernen Sommergarderobe. Das figurbetonte Modell verdeutlicht perfekt das Wiederaufleben des Einteilers als schicke Alternative zum traditionellen Bikini. Dieser Stil spiegelt Rose Bertrams Vorliebe für neu interpretierte Klassiker wider, die Epochen überdauern, ohne jemals altmodisch zu wirken.

Perlenbesetzte Bänder vorne

Das Detail, das bei diesem Kleidungsstück den entscheidenden Unterschied ausmacht, ist seine Verzierung. Das Outfit besticht durch perlenbesetzte Bänder an der Vorderseite. Diese Perlen verleihen dem ansonsten sehr minimalistischen Kleidungsstück eine besonders raffinierte, skulpturale Wirkung. Dieser Ansatz verdeutlicht den aktuellen Trend zu verzierten Einteilern, bei dem jedes Detail dazu beiträgt, ein schlichtes Kleidungsstück in ein wahres Couture-Statement zu verwandeln. Das Zusammenspiel zwischen dem dezenten Weiß und der Kostbarkeit der Perlen erzeugt einen besonders gelungenen visuellen Kontrast.

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Ein großes Comeback für den Einteiler

Dieser Look ist Teil eines umfassenderen Trends, der den Sommer 2026 prägt: das große Comeback des Badeanzugs am Strand. Lange Zeit mit einer eher reiferen oder klassischen Ästhetik assoziiert, erfreut sich dieses Strandoutfit nun wieder wachsender Beliebtheit bei jüngeren Generationen, die es als schicke, bequeme und elegante Alternative zu Bikinis sehen.

Ein belgisches Model mit internationaler Karriere

Rose Bertram wurde am 26. Oktober 1994 in Kortrijk, Belgien, geboren und bereits als Teenager von der Brüsseler Agentur Dominique Models entdeckt. Anschließend setzte sie ihre Karriere in den Vereinigten Staaten fort, wo sie schnell einen entscheidenden Meilenstein erreichte: Mit 21 Jahren wurde sie als erste Belgierin in den renommierten Kreis der Sports Illustrated Swimsuit-Models aufgenommen.

Diese Anerkennung markierte den Beginn einer bemerkenswert erfolgreichen internationalen Karriere, die von Covern und Kampagnen für die größten Namen der Mode- und Kosmetikbranche geprägt war. Im Laufe der Jahre hat Rose Bertram intensiv mit führenden Marken zusammengearbeitet. Ihr Bild wurde unter anderem von H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur und Etam für Modekampagnen ausgewählt.

Mit diesem weißen, einteiligen Strandoutfit, verziert mit Perlenbändern, gelingt Rose Bertram einer der auffälligsten Sommerauftritte der Saison. Sie beweist einmal mehr ihr ausgeprägtes Stilgefühl und versteht es, ein klassisches Strandoutfit in ein wahrhaft modernes Fashion-Statement zu verwandeln.