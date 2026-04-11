"Eine Meerjungfrau": Zara Larsson glänzt in einem asymmetrischen Pastell-Outfit

Léa Michel
@zaralarsson / Instagram

Die schwedische Singer-Songwriterin Zara Larsson sorgte mit einem Look, den sie während einer Reise nach Miami auf Instagram teilte, für Aufsehen. Auf dem ersten Foto der Bilderserie präsentiert sie sich in einem asymmetrischen Outfit in Pastelltönen, die Flieder-, Rosa- und Blautöne harmonisch vereinen. Das Ensemble aus leichten, dezent schimmernden Stoffen erinnert an einen futuristisch-nostalgischen Stil, der an die Y2K-Ästhetik anknüpft und auch heute noch aktuelle Trends prägt.

Ein asymmetrisches Outfit, inspiriert von der Y2K-Ästhetik

Der asymmetrische Schnitt verleiht Zara Larssons Silhouette eine besondere Note. Das über eine Schulter drapierte Oberteil erzeugt einen fließenden Effekt und verstärkt so den Eindruck von Bewegung. Schimmernde Details und Lagen aus transparentem Stoff tragen zu einem zarten und leuchtenden Gesamteindruck bei. Der Rock mit seinen Cut-outs und dekorativen Bändern unterstreicht die Pop-Inspiration der 2000er-Jahre.

Diese Art von Outfit spiegelt ein deutliches Comeback von Y2K-Referenzen in der zeitgenössischen Mode wider. Schimmernde Stoffe, originelle Schnitte und Pastelltöne gehören zu den Elementen, die in den letzten Kollektionen häufig zu sehen sind und ein erneutes Interesse an dieser ausdrucksstarken Ästhetik belegen.

Ein strahlender Make-up-Look mit rosa Akzenten

Zara Larssons Make-up rundet den Look mit einem Fokus auf leuchtende, rosige Töne ab. Ihre Augen sind mit schimmernden Rosatönen betont, was einen strahlenden Effekt erzeugt, der sofort ins Auge fällt. Ihr Teint wirkt leuchtend, während ihre Lippen ein glänzendes Finish haben, das den Y2K-Stil unterstreicht.

Zara Larssons langes, leicht gewelltes blondes Haar trägt zur Ausgewogenheit des Gesamtbildes bei. Das Ensemble erzeugt eine stimmige visuelle Harmonie, wobei jedes Element zur stilistischen Identität des Outfits beiträgt.

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Internetnutzer beschreiben ihr Aussehen als „meerjungfrauenähnlich“.

In den Kommentaren unter dem Instagram-Post reagierten zahlreiche Nutzer auf Zara Larssons Look. Mehrere Kommentare sprachen von einer „Meerjungfrauen“-Ästhetik, da die schimmernden Pastellfarben und glitzernden Stoffe an eine maritime Märchenwelt erinnerten. Andere Kommentare hoben den Einfluss der Y2K-Ära hervor, und einige Nutzer gaben an, diesen vom Stil der 2000er-Jahre inspirierten Look besonders zu schätzen.

Dieser Auftritt bestätigt die anhaltende Faszination origineller und ausdrucksstarker Silhouetten. Durch die Kombination eines asymmetrischen Pastell-Outfits mit strahlendem Make-up interpretiert Zara Larsson einen Retro-Trend modern und begeistert damit weiterhin eine große Online-Community.

Eine Ästhetik, die den aktuellen Trends entspricht

Der Y2K-Stil feiert sein Comeback, was sich in den zahlreichen Looks von Künstlern und Designern zeigt. Glänzende Stoffe, Pastellfarben und asymmetrische Schnitte gehören zu den Elementen, die diesen Trend prägen.

Mit diesem Outfit unterstreicht Zara Larsson das aktuelle Interesse an visuell auffälligen Styles, die Kreativität und persönlichen Ausdruck in den Vordergrund stellen. Dieser Look, künstlerisch und nostalgisch zugleich, inspiriert weiterhin Modebegeisterte auf der Suche nach originellen Stücken und bestätigt die anhaltende Bedeutung des Y2K-Stils für die zeitgenössischen Trends.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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