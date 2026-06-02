Beim Bad Bunny Konzert zieht Ester Expósito alle Blicke auf sich auf der Tanzfläche.

Bad Bunnys Konzert in Madrid am 30. Mai 2026 erfüllte alle Erwartungen. Neben dem Auftritt des puertoricanischen Sängers stahl vor allem ein besonderer Gast die Show: die spanische Schauspielerin und Model Ester Expósito, deren Tanzkünste im Internet viral gingen.

Ein besonderes Konzert in Madrid

Bad Bunny gab sein erstes Konzert im Riyadh Air Metropolitano, den Auftakt zu zehn geplanten Auftritten in der spanischen Hauptstadt im Rahmen seiner „Debí Tirar Más Fotos World Tour“. Die rund dreistündige Show begann mit dem Song „Adivino“, den er zusammen mit dem puertoricanischen Rapper, Sänger und Songwriter Myke Towers, dem Special Guest des Abends, performte. An das Madrider Publikum gewandt, gestand Bad Bunny, er habe fast vergessen, wie enthusiastisch ihn die Stadt empfangen hatte. „Wer erinnert sich noch an meinen letzten Besuch hier?“, fragte er einleitend.

Ester Expósito, Star von „La Casita“

Während die Bühne der Sängerin gehörte, richtete sich das Rampenlicht auch auf „La Casita“, das mobile „kleine Haus“, das die Tour begleitet und ausgewählte Gäste beherbergt. Dort stahl Ester Expósito allen die Show. Mit ihrer Performance, die in den sozialen Medien rasend schnell viral ging, brachte sie die Tanzfläche zum Beben, bevor sie sogar ein paar Schritte mit Bad Bunny persönlich wagte. Dieser spontane und ausgelassene Moment machte sie, ohne Zweifel, zum „Star des Abends“.

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Viele Prominente waren anwesend.

Ester Expósito war bei Weitem nicht der einzige Prominente, der sich in „La Casita“ versammelt hatte. Auch die Schauspielerinnen Ana de Armas, María León und Clara Galle wurden gesichtet, ebenso wie die italienische Influencerin Chiara Ferragni, die Sängerin Mvrk und der Schauspieler Martiño Rivas. Die Welt des Sports war ebenfalls vertreten, unter anderem mit den Fußballern Sergio Camello und Isi Palazón von Rayo Vallecano sowie Álvaro Carreras von Real Madrid. Basketballlegende Michael Jordan wurde ebenfalls in Madrid fotografiert, in der Nähe der Puerta de Alcalá, bevor er zum Konzert ging.

Wer ist Ester Expósito?

Ester Expósito erlangte Bekanntheit durch die spanische Erfolgsserie „Élite“, in der sie die Rolle der Carla spielte. Sie zählt zu den meistgefolgten spanischen Schauspielerinnen in den sozialen Medien und dieser bemerkenswerte Auftritt bestätigt ihren Status als Schlüsselfigur der spanischsprachigen Kulturszene.

Mit seiner spektakulären Bühnenshow, der ausgelassenen Stimmung und dem Staraufgebot hinterließ Bad Bunnys erstes Konzert in Madrid einen bleibenden Eindruck. Obwohl der Sänger der Headliner war, stahl Ester Expósito ihm mit einer besonders einprägsamen Tanzperformance die Show. Dieser virale Clip fängt die Begeisterung rund um diese mit Spannung erwartete Konzertreihe, die noch bis Mitte Juni läuft, perfekt ein.