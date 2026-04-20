Die 49-jährige Schauspielerin Diane Kruger sorgte mit einem Kleid, das einem Kunstwerk würdig war, für Furore.

Es gibt Outfits, die über Mode hinausgehen und an Kunst grenzen. Genau diesen Effekt erzielte die deutsche Schauspielerin Diane Kruger bei der Präsentation der neuen Tiffany & Co. Kollektion mit einem skulpturalen Kleid, das sofort viral ging.

Eine prestigeträchtige Veranstaltung in New York

Am 16. April 2026 veranstaltete Tiffany & Co. in New York City eine Gala, um die Markteinführung ihrer neuen Haute-Joaillerie-Kollektion „Blue Book 2026: Hidden Garden“ zu feiern. Die Veranstaltung fand in der Park Avenue Armory in Manhattan statt und brachte zahlreiche Prominente zusammen, einer eleganter als der andere.

Unter den Gästen befanden sich die amerikanische Schauspielerin Amanda Seyfried, die britische Schauspielerin und Produzentin Naomi Watts, die amerikanische Schauspielerin und Regisseurin Chase Sui Wonders sowie die amerikanische Singer-Songwriterin Teyana Taylor.

Ein Kleid wie ein Gemälde

Diane Kruger sorgte in einem trägerlosen Kleid von Sabina Bilenko Couture aus der Frühjahrskollektion 2026 für Furore. Die Stickerei war absolut atemberaubend. Sie evozierte nicht nur die Natur, sondern schuf eine ganze Szene. Pfauenmotive, architektonische Elemente und zarte Pflanzenranken formten eine wahre Juwelenlandschaft, die den roten Faden der Kollektion „Hidden Garden“ perfekt widerspiegelte.

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Eine Farbpalette, die mit Tiffany harmoniert

Das halbtransparente, zart geschnittene Oberteil war mit Perlen und Stickereien verziert, die an winzige Unterwasserschätze erinnerten. Der Rock vervollständigte eine fließende und zugleich kostbare Silhouette. Schauspielerin Diane Kruger trug dazu Schmuck von Tiffany & Co., was die perfekte Harmonie zwischen Outfit und dem Thema des Abends unterstrich.

Kurz gesagt, Diane Kruger versteht es, den roten Teppich in ein wahres Fashion-Highlight zu verwandeln, und auch an diesem Abend war das nicht anders. Die deutsche Schauspielerin bestätigt einmal mehr ihren Status als Stilikone – sie trägt Haute-Couture-Kreationen mit müheloser Eleganz und unverkennbarer Persönlichkeit.