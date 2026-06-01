„Es steht ihr nicht“: Rachel Zeglers Red-Carpet-Look spaltet die Internetnutzer.

Julia P.
@rachelzegler / Instagram

Die amerikanische Schauspielerin und Sängerin Rachel Zegler sorgte bei den Las Culturistas Culture Awards 2026 im United Theater in Los Angeles für einen beeindruckenden Auftritt auf dem roten Teppich. Für die Veranstaltung, die kulturelle Höhepunkte würdigte, wählte sie ein auffälliges schwarz-weißes Outfit. Ihre Wahl rief in den sozialen Medien gemischte Reaktionen hervor.

Ein markanter Look und ein Makeover im Stil des alten Hollywood.

Rachel Zegler trug einen weißen Rock, das Herzstück ihres Outfits, kombiniert mit einem schwarzen Stricktop. Das kurze Top mit seinen breiten Trägern und dem strukturierten Ausschnitt verlieh dem Look eine minimalistische Note, während der Rock dem Ensemble Tiefe und einen Hauch von Glamour verlieh. Bei ihrer Frisur entschied sich die Schauspielerin für zeitlose Eleganz: glattes, glänzendes braunes Haar, seitlich gescheitelt und im Stil des alten Hollywood über eine Schulter fallend.

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Die Meinungen gehen auseinander.

In den Kommentaren lobten einige Internetnutzer die Eleganz der Schwarz-Weiß-Kombination und die Raffinesse der Frisur und bezeichneten das Ergebnis als „schick und gepflegt“. Andere hingegen waren der Meinung, dass dieser Stil Rachel Zegler nicht so gut stehe, und fassten ihre Meinung mit Kommentaren wie „Er steht ihr nicht“ zusammen.

Vergessen wir nicht, dass Modegeschmack subjektiv ist und es inakzeptabel ist, das Aussehen von Frauen – oder überhaupt irgendjemandem – zu beurteilen oder herabzusetzen. Jeder hat das Recht, sich so zu kleiden, wie er möchte, ohne unangemessene Kommentare über seinen Körper oder sein Aussehen ertragen zu müssen. Rachel Zeglers Bekanntheit rechtfertigt keine Kritik hinter verschlossenen Türen.

Rachel Zeglers Look hat bei Anhängern dieser minimalistischen Ästhetik und weniger überzeugten Internetnutzern unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Wie immer bleibt der Modegeschmack eine Frage des persönlichen Geschmacks – ohne dass dies Kommentare zum Aussehen oder Körperbau der Beteiligten rechtfertigt.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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