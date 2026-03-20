Am Pool beeindruckt diese Basketballspielerin mit ihren „definierten Bauchmuskeln“.

Julia P.
@cameronbrink22 / Instagram

Die amerikanische Basketballspielerin Cameron Brink beeindruckt Internetnutzer am Pool mit ihren „durchtrainierten Bauchmuskeln“ und genießt die Hitzewelle in Los Angeles nach ihrem Junggesellinnenabschied.

Selfies, die in den sozialen Medien für Furore sorgen

Am 19. März 2026 teilte Cameron Brink, Center der Los Angeles Sparks und Breeze BC in der Unrivaled League, eine Reihe von Poolfotos. Gebadet in der kalifornischen Sonne, zogen ihr minimalistisches Outfit und ihr durchtrainierter Bauch die Blicke ihrer Follower auf sich. Die Bildunterschrift lautete schlicht: „Vermisse LA ❤️‍🔥“ – eine Anspielung auf die rekordverdächtige Hitzewelle, die die Region erfasst hatte.

Neben den Fotos selbst ist es vor allem die Online-Reaktion, die fasziniert. In den sozialen Medien überschlagen sich die Kommentare – von Bewunderung bis hin zu Begeisterung. Viele Nutzer loben ihre „beeindruckende Figur“, einige erwähnen sogar ihre „makellose Athletik“, während andere ihre „natürliche Ausstrahlung vor der Kamera“ und ihr „natürliches Charisma“ hervorheben. Zwischen Komplimenten, begeisterten Emojis und bewundernden Nachrichten wird eines deutlich: Diese Bilder haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen und spiegeln die allgemeine Stimmung der Fans wider, die von diesem Post restlos begeistert sind.

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Triumphale Rückkehr nach ihrem Junggesellinnenabschied

Frisch von ihrem Junggesellinnenwochenende im Resort at Pelican Hill (Newport Beach), wo sie ihre bevorstehende Hochzeit mit Ben Felter – einem Informatikstudenten – feierte (die Hochzeit ist für den 14. November 2026 in Palo Alto geplant), genießt Cameron nun Los Angeles. Zu ihren Freundinnen gehören die Basketballspielerin Brooke Demetre, die Volleyballspielerin Sydel Curry Lee und die Volleyballspielerin Callie Rivers Curry. Ihre Freundinnen kommentierten: „Wahnsinns-Bauchmuskeln!“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses nach dem Urlaub strahlende Aussehen – Strand, Wellen – der amerikanischen Basketballspielerin Cameron Brink ihren Status als Sport- und Modeikone bestätigt, die sich aufgrund der Hochzeitsvorbereitungen abseits des Spielfelds aufhält.

Julia P.
Julia P.
Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
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