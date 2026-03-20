Da sie als „zu maskulin“ eingestuft wird, sieht sich die aufstrebende Sängerin Kritik an ihrem Aussehen ausgesetzt.

Die puertoricanische Rapperin und Singer-Songwriterin Young Miko wird aufgrund ihres androgynen Stils und ihres „aggressiven Trap-Flows“ dafür kritisiert, „zu maskulin“ zu sein.

Ein Streetwear-Stil, der online nicht allgemein beliebt ist.

Die junge Miko trägt oft übergroße Hoodies, weite Hosen, XXL-Ketten, klobige Sneaker und kurze Haare oder einen streng zurückgekämmten Pferdeschwanz – einen „Tomboy“-Look, der mit den sogenannten traditionellen „weiblichen Codes“ des Reggaeton kollidiert. Dieser neu interpretierte Y2K-Stil – inspiriert von Anime und Tattoos – unterstreicht ihr Image als „queere Königin“, erntet aber in den sozialen Medien Spott und Hohn. Ihr wird vorgeworfen, „nicht weiblich genug“ oder „wie ein Junge“ zu sein.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von baby miko 💗 (@itsyoungmiko)

Queere Gegenreaktionen in urbanen lateinamerikanischen Städten

Ihr direkter Rap – wie in „Lisa“ oder „Rookie of the Year“ – bedient sich der Macho-Codes des Urban Rap, wo Flirten direkt und ungefiltert erfolgt. Diese Haltung, oft als „aggressiv maskuline Positionierung“ beschrieben, untergräbt die Normen eines Genres, das historisch von Patriarchat und Homophobie geprägt ist. Die Folge: ein heftiger Online-Shitstorm, in dem sie als „zu maskulin für eine Lesbe“ abgestempelt wird, was die immer noch starken normativen Erwartungen offenbart, selbst innerhalb ihres eigenen Publikums.

Als offen lesbische Künstlerin stellt Young Miko Konventionen in Frage, indem sie lesbische Beziehungen darstellt, ohne sie auf Leid oder Marginalisierung zu reduzieren. Diese Sichtbarkeit geht jedoch mit wiederkehrender sexistischer und homophober Kritik einher: Bemerkungen über ihren als „zu maskulin“ geltenden Körper, über ihr Aussehen ohne Make-up oder über ihre Weigerung, sich traditionellen Geschlechterkategorien anzupassen.

Dieser Kontrast ist umso auffälliger, als sein Erfolg weiter wächst – ausverkaufte Konzerte, insbesondere im El Coliseo im Jahr 2025, und bedeutende Kollaborationen mit Größen des Genres wie der kolumbianischen Latin-Trap- und Reggaeton-Sängerin Karol G. Trotzdem hält die Kritik in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Reddit an und verdeutlicht die Spannungen zwischen künstlerischer Weiterentwicklung und kulturellem Widerstand in der Urbano-Szene.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von baby miko 💗 (@itsyoungmiko)

Nominiert für einen Latin Grammy, ausverkaufte XOXO-Tour: Young Miko wandelt Kritik endlich in Stärke um und schafft einen sicheren Raum für LGBTQ+-Menschen im Latin Trap (einem musikalischen Subgenre des Latin Hip-Hop).