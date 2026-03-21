Nach Bekanntgabe ihrer Krebsdiagnose entschied sich diese amerikanische Schauspielerin, die Realität ihres Körpers zu zeigen.

Fabienne Ba.
@_nicole_eggert / Instagram

Nach mehrmonatigem Kampf gegen den Krebs entschied sich die amerikanische Schauspielerin Nicole Elizabeth Eggert, eine oft verborgene Realität preiszugeben. Sie teilte Bilder ihres von der Krebsbehandlung gezeichneten Körpers – eine Geste, die gleichermaßen persönlich wie öffentlich war. Mit diesem öffentlichen Bekenntnis trägt sie zu einer Bewegung für mehr Transparenz im Umgang mit Krebs und seinen körperlichen Folgen bei.

Eine von Krankheit geprägte Reise

Nicole Eggert, bekannt durch ihre Rolle in der Serie „Baywatch“, gab 2024 bekannt, dass bei ihr Krebs im Stadium II diagnostiziert wurde, eine seltene Form namens kribriformes Karzinom. In Interviews erklärte sie, dass sie vor der Diagnose starke Schmerzen und intensive Angstzustände im Zusammenhang mit dem Tumor erlitten hatte. Wie sie damals anvertraute, war diese Zeit von einem Gefühl der Dringlichkeit und Hilflosigkeit angesichts der Krankheit geprägt – eine Erfahrung, die viele Patienten teilen.

Zwei Jahre nach ihrer Diagnose gab die Schauspielerin bekannt, dass sie sich einer Hysterektomie unterzogen hatte, nachdem Untersuchungen frühe Anzeichen eines möglichen neuen Krebsleidens ergeben hatten. Dieser Eingriff, bei dem die Gebärmutter und manchmal auch andere Fortpflanzungsorgane entfernt werden, kann in bestimmten Fällen empfohlen werden, um das Risiko gynäkologischer Krebserkrankungen wie Eierstock-, Gebärmutter- oder Gebärmutterhalskrebs zu verringern. Nicole Eggert erklärte, sie sei ihren Ärzten für ihre Aufmerksamkeit dankbar und betonte die Wichtigkeit der medizinischen Nachsorge während einer solchen Erkrankung.

Den eigenen Körper ohne Filter zeigen

Auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlichte die Schauspielerin kürzlich ein Foto, das die Narben ihrer Operation zeigt. Eine eindrucksvolle Geste, die mit den gängigen Darstellungen des weiblichen Körpers in der Öffentlichkeit bricht. In der Bildunterschrift thematisiert sie die Wahl zwischen dem Nachgeben vor der Angst und dem mutigen Voranschreiten angesichts der Ungewissheit. Diese vielfach geteilte Botschaft hat zahlreiche unterstützende Reaktionen hervorgerufen. Dieser Ansatz ist Teil einer breiteren Bewegung, in der einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens die mit Krankheit verbundenen körperlichen Realitäten ungeschönt zeigen.

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Eine engagierte Perspektive auf die Krebserfahrung

Seit ihrer Krankheitsbekanntgabe hat Nicole Eggert regelmäßig die verschiedenen Phasen ihres Leidenswegs geteilt: Chemotherapie, Haarausfall, Mastektomie und Brustrekonstruktion. Besonders bemerkenswert war ein Video, das sie vor Behandlungsbeginn zusammen mit ihrer Tochter beim Haareschneiden zeigte. Dieser Moment wurde für viele im Internet zum Symbol der Stärke. Die Schauspielerin sprach auch einen selten thematisierten Aspekt an: die Wartezeit zwischen den Behandlungen, die sie als besonders schwierige und von Ungewissheit geprägte Zeit beschrieb.

Indem Nicole Eggert Bilder ihres Körpers nach der Krebserkrankung veröffentlicht, trifft sie eine ebenso intime wie engagierte Entscheidung. Ihr Zeugnis beleuchtet die physische und emotionale Realität von Krebs, fernab idealisierter Bilder. Durch dieses öffentliche Auftreten trägt sie zu einem besseren Verständnis der Krankheit bei und schafft Raum für einen Dialog, in dem Verletzlichkeit und Mut nebeneinander bestehen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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