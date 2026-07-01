"Mühelose Klasse": Bella Hadid zeigt einen lässigen Look

Das amerikanische Model Bella Hadid teilte auf Instagram eine Reihe von Alltagsfotos, die ihren mühelosen Stil unter Beweis stellten. Diese Demonstration von „müheloser Klasse“ begeisterte ihre Follower, die insbesondere ihr goldblondes Haar lobten.

Eine entspannte und unkomplizierte Garderobe

In diesem Bilderkarussell präsentiert Bella Hadid verschiedene Outfits mit einem natürlichen und minimalistischen Touch. Mal sieht man sie in einem weißen T-Shirt und einer hellen Hose in einem Selfie vor dem Spiegel, mal in einem zarten, romantischen weißen Rüschenkleid und mal in einem weißen Tanktop zu einer tiefsitzenden Schlagjeans, sanft ins Licht getaucht. Es sind allesamt schlichte und zeitlose Stücke, die unaufdringliche Eleganz unterstreichen. Dieser Stil verkörpert perfekt die Kunst des entspannten Stylings.

Blond, eine Farbe, über die sich alle einig sind.

Der Grund für die große Beliebtheit dieser Fotos liegt auch in einem Detail, das nicht unbemerkt blieb: ihren blonden Haaren. Normalerweise trägt Bella Hadid lange, dunkle Haare, doch hier sieht sie mit dem sonnigeren Farbton, der ihren gebräunten Teint zum Strahlen bringt, einfach umwerfend aus. In den Kommentaren lobten viele ihrer Follower ihre Wahl, einige schrieben sogar: „Diese Farbe steht ihr fantastisch!“ Es scheint eine allgemein gefeierte Haarverwandlung zu sein.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Bella 🦋 (@bellahadid)

Die Kunst des „Freizeitmodels“

Diese Bilder bestätigen Bella Hadids Talent für den lässigen „Model-Off-Duty“-Look – jenen entspannten Stil, den Models abseits des Laufstegs tragen. Fernab der aufwendigen Red-Carpet-Outfits setzt der Star auf gut gewählte Basics, natürliche Schönheit und eine gelassene Ausstrahlung. Diese unaufdringliche Eleganz erfordert paradoxerweise ein echtes Stilgefühl und inspiriert ganz offensichtlich ihre Millionen Follower.

Mit diesem lässigen Look und ihrer sonnengeküssten Haarfarbe beweist Bella Hadid, dass Eleganz und Schlichtheit oft Hand in Hand gehen. Zwischen sorgfältig ausgewählten Basics und strahlender Schönheit kreiert sie einen mühelosen Look, der ihren ikonischen Status einmal mehr bestätigt. Ihre Fans werden davon sicherlich begeistert sein.