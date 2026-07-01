"Mühelose Klasse": Bella Hadid zeigt einen lässigen Look

Léa Michel
@bellahadid / Instagram

Das amerikanische Model Bella Hadid teilte auf Instagram eine Reihe von Alltagsfotos, die ihren mühelosen Stil unter Beweis stellten. Diese Demonstration von „müheloser Klasse“ begeisterte ihre Follower, die insbesondere ihr goldblondes Haar lobten.

Eine entspannte und unkomplizierte Garderobe

In diesem Bilderkarussell präsentiert Bella Hadid verschiedene Outfits mit einem natürlichen und minimalistischen Touch. Mal sieht man sie in einem weißen T-Shirt und einer hellen Hose in einem Selfie vor dem Spiegel, mal in einem zarten, romantischen weißen Rüschenkleid und mal in einem weißen Tanktop zu einer tiefsitzenden Schlagjeans, sanft ins Licht getaucht. Es sind allesamt schlichte und zeitlose Stücke, die unaufdringliche Eleganz unterstreichen. Dieser Stil verkörpert perfekt die Kunst des entspannten Stylings.

Blond, eine Farbe, über die sich alle einig sind.

Der Grund für die große Beliebtheit dieser Fotos liegt auch in einem Detail, das nicht unbemerkt blieb: ihren blonden Haaren. Normalerweise trägt Bella Hadid lange, dunkle Haare, doch hier sieht sie mit dem sonnigeren Farbton, der ihren gebräunten Teint zum Strahlen bringt, einfach umwerfend aus. In den Kommentaren lobten viele ihrer Follower ihre Wahl, einige schrieben sogar: „Diese Farbe steht ihr fantastisch!“ Es scheint eine allgemein gefeierte Haarverwandlung zu sein.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Bella 🦋 (@bellahadid)

Die Kunst des „Freizeitmodels“

Diese Bilder bestätigen Bella Hadids Talent für den lässigen „Model-Off-Duty“-Look – jenen entspannten Stil, den Models abseits des Laufstegs tragen. Fernab der aufwendigen Red-Carpet-Outfits setzt der Star auf gut gewählte Basics, natürliche Schönheit und eine gelassene Ausstrahlung. Diese unaufdringliche Eleganz erfordert paradoxerweise ein echtes Stilgefühl und inspiriert ganz offensichtlich ihre Millionen Follower.

Mit diesem lässigen Look und ihrer sonnengeküssten Haarfarbe beweist Bella Hadid, dass Eleganz und Schlichtheit oft Hand in Hand gehen. Zwischen sorgfältig ausgewählten Basics und strahlender Schönheit kreiert sie einen mühelosen Look, der ihren ikonischen Status einmal mehr bestätigt. Ihre Fans werden davon sicherlich begeistert sein.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Penélope Cruz verfällt dem „Wochenendbob“, dem schicken Haartrend der Stunde.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Penélope Cruz verfällt dem „Wochenendbob“, dem schicken Haartrend der Stunde.

Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz hat den neuesten Haartrend übernommen: den „Wochenendbob“. Ein schicker und dennoch lässiger Haarschnitt,...

Mit 32 Jahren feiert Camila Mendes ihren Geburtstag mit einem sommerlichen Look.

Die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Camila Mendes feierte ihren Geburtstag im Sonnenschein. Anlässlich ihres 32. Geburtstags teilte sie...

Hannah Waddingham, 51, sorgte bei einem seltenen öffentlichen Auftritt in einem Samtkleid für Aufsehen.

Die britische Schauspielerin und Sängerin Hannah Waddingham sorgte kürzlich in London in einem Samtkleid für Aufsehen, begleitet von...

In Wimbledon sorgte Tennisspielerin Naomi Osaka mit einem spektakulären Outfit für Furore.

Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka sorgte für Furore, als sie in einem weißen, kimonoartigen Outfit den Platz betrat....

Dua Lipa teilt die schönsten Momente ihrer Flitterwochen in Italien.

Die britische Singer-Songwriterin Dua Lipa genießt ihr Eheglück in vollen Zügen. Nur wenige Wochen nach ihrer Hochzeit mit...

Doja Cat sorgt in einem Korsett mit ihrem neuesten Look für Aufsehen.

Die amerikanische Rapperin Doja Cat teilte einen neuen Beitrag in den sozialen Medien, in dem sie in einem...