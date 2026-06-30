Penélope Cruz verfällt dem „Wochenendbob“, dem schicken Haartrend der Stunde.

Die spanische Schauspielerin Penélope Cruz hat den neuesten Haartrend übernommen: den „Wochenendbob“. Ein schicker und dennoch lässiger Haarschnitt, kreiert von ihrem Lieblingsfriseur.

Ein neuer Haarschnitt zur Promotion des Films „The Invite“

Anlässlich der Promotion ihres neuen Films „The Invite“ unter der Regie der irisch-amerikanischen Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und Drehbuchautorin Olivia Wilde nutzte Penélope Cruz einen Pressetag in Los Angeles, um ihre neue Frisur zu präsentieren. Sie entschied sich für eine dezente, aber unbestreitbar trendige Veränderung. Penélope Cruz' „Wochenendbob“ reicht perfekt zwischen Kinn und Schultern. Diese Länge bietet mehrere stilistische Vorteile: Sie umrahmt das Gesicht, betont ihre Haltung und ermöglicht vielseitige Stylingmöglichkeiten für verschiedene Anlässe.

Dieser Ansatz entspricht der Strategie, die sie seit ihren Anfängen verfolgt: die subtile Weiterentwicklung ihres Images durch eine äußerst stimmige Stilsprache. Eine dezente Transformation, die Mode- und Beauty-Fans jedoch sofort auffiel.

"Etwas, das einem das Gefühl von Freiheit gibt"

Penélope Cruz' neuer Haarschnitt trägt einen besonders aussagekräftigen Namen: den „Wochenendbob“. Dieser Begriff, geprägt von ihrem Friseur Dimitris Giannetos, bezeichnet einen Schnitt, der im Nacken endet und irgendwo zwischen einem klassischen Bob und einem längeren Lob liegt. Diese Zwischenlänge, die zwischen einem kurzen und einem langen Bob liegt, verkörpert perfekt den Trend zu „freieren und weniger strukturierten“ Haarschnitten.

In einem Instagram-Post, der dieser Typveränderung gewidmet war, teilte Dimitris Giannetos seine Philosophie hinter dem neuen Haarschnitt. „Ich wollte für Penélope etwas Frisches und Unbeschwertes kreieren“, schrieb er. Und weiter: „Den Luxus eines kinnlangen Schnitts beibehalten, aber mit mehr Textur versehen – genau die Energie, die man am Wochenende hat! Etwas, das einem ein Gefühl von Freiheit gibt!“

Ein gebräunter Make-up-Look rundet das Outfit ab

Um ihre neue Frisur perfekt in Szene zu setzen, wählte Penélope Cruz ein bewusst warmes Make-up. Ihr Look zeichnete sich durch einen strahlenden, gebräunten Teint aus, der durch ein Smokey Eye in besonders warmen Brauntönen perfekt ergänzt wurde. Schwarzer Kajal betonte ihre Augen, die durch lange, voluminöse Wimpern optisch verlängert wurden. Ihre Wangen wurden mit einem rosigen Rouge hervorgehoben, während ihre Lippen mit einem matten, mauvefarbenen Lippenstift betont wurden.

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Ein Haartrend, der gerade im Trend liegt

Abgesehen von Penélope Cruz' individuellem Beispiel ist der „Wochenendbob“ Teil eines breiteren Haartrends, der den ganzen Sommer 2026 über zu sehen sein wird. Nach mehreren Saisons, die von sehr langen und strukturierten Schnitten dominiert wurden, kehrt die Haarmode allmählich zu mittellangen Haaren und lässigeren Texturen zurück. Der „Lazy Bob“, der „Beach Hair“, der „Tousled Bob“: All diese Begriffe beschreiben das gleiche Streben nach „kontrollierter Spontaneität“.

Mit ihrem „Wochenendbob“ präsentiert Penélope Cruz einen der angesagtesten Haarschnitte des Sommers. Sie beweist damit einmal mehr ihr Talent, sich subtil neu zu erfinden: ein Beweis dafür, dass „echte“ Haartrends nicht starre Stile vorschreiben, sondern neue Freiheiten eröffnen.