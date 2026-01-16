„Sie sieht aus wie 20“: Diese Sängerin feiert ihren 30. Geburtstag mit Stil.

Jennie Kim, globale K-Pop-Ikone und Mitglied der K-Pop-Girlgroup BLACKPINK, hat einen Meilenstein erreicht: ihren 30. Geburtstag, den sie am 16. Januar 2026 feierte. Bekannt für ihren einzigartigen Stil und ihr unwiderstehliches Charisma, beging die Sängerin das Ereignis mit einer Prise Humor und Eleganz, ganz ihrem Image entsprechend.

Eine Künstlerin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere

Auf Instagram teilte Jennie ein kurzes Video, das von einem viralen Trend inspiriert war: eine Kerze, die wie eine Zigarette brannte, ein niedlicher Kuchen, verziert mit Cinnamoroll – einer beliebten Sanrio-Figur – alles untermalt vom Rhythmus des berühmten Liedes „Feeling Good“. Eine spielerische Anspielung auf die Freiheit, die sie verkörpert.

Diese Feier kommt für Jennie zu einem besonders erfolgreichen Zeitpunkt. Mitten in ihrer Deadline World Tour mit BLACKPINK – deren Abschlusskonzert am 26. Januar in Hongkong stattfindet – feiert sie weiterhin Erfolge. Bei den Golden Disc Awards 2025 triumphierte sie und gewann vier Auszeichnungen, darunter den hoch angesehenen Titel „Künstlerin des Jahres“. Und auch 2026 verspricht viel: Die Gruppe bereitet die Veröffentlichung ihres Mini-Albums „Deadline“ vor, das am 27. Februar erscheinen soll. Jennie vereint somit Reife und Kreativität und festigt ihren Status als globale Ikone weit über die Grenzen des K-Pop hinaus.

Eine natürliche und zeitlose Eleganz

Mit ihrem Geburtstagspost gewährt Jennie einen seltenen Einblick in ihre Persönlichkeit abseits des Rampenlichts. Ihre Fans lobten diesen intimen Moment und hoben hervor, wie die junge Frau Selbstbewusstsein und Gelassenheit ausstrahlt. „Sie sieht aus wie 20“, kommentierten einige Nutzer, bezaubert von ihrer natürlichen Anmut. Jennie beweist damit, dass man mit 30 Jahren Erfüllung nicht an Zahlen misst, sondern an der Freiheit, man selbst zu sein, seinen Leidenschaften nachzugehen und selbstbewusst und authentisch seinen Weg zu gehen.

Zwischen internationalen Erfolgen, neuen Musikprojekten und einer herzlichen Geburtstagsfeier startet Jennie Kim perfekt in ihr drittes Lebensjahrzehnt. Mehr denn je verkörpert sie eine Generation freigeistiger, eleganter und visionärer Künstler, die die Regeln des Prominentenstatus neu definieren und dabei sich selbst treu bleiben.