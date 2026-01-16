Search here...

„Sie sieht aus wie 20“: Diese Sängerin feiert ihren 30. Geburtstag mit Stil.

Léa Michel
@jennierubyjane/Instagram

Jennie Kim, globale K-Pop-Ikone und Mitglied der K-Pop-Girlgroup BLACKPINK, hat einen Meilenstein erreicht: ihren 30. Geburtstag, den sie am 16. Januar 2026 feierte. Bekannt für ihren einzigartigen Stil und ihr unwiderstehliches Charisma, beging die Sängerin das Ereignis mit einer Prise Humor und Eleganz, ganz ihrem Image entsprechend.

Eine Künstlerin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere

Auf Instagram teilte Jennie ein kurzes Video, das von einem viralen Trend inspiriert war: eine Kerze, die wie eine Zigarette brannte, ein niedlicher Kuchen, verziert mit Cinnamoroll – einer beliebten Sanrio-Figur – alles untermalt vom Rhythmus des berühmten Liedes „Feeling Good“. Eine spielerische Anspielung auf die Freiheit, die sie verkörpert.

Diese Feier kommt für Jennie zu einem besonders erfolgreichen Zeitpunkt. Mitten in ihrer Deadline World Tour mit BLACKPINK – deren Abschlusskonzert am 26. Januar in Hongkong stattfindet – feiert sie weiterhin Erfolge. Bei den Golden Disc Awards 2025 triumphierte sie und gewann vier Auszeichnungen, darunter den hoch angesehenen Titel „Künstlerin des Jahres“. Und auch 2026 verspricht viel: Die Gruppe bereitet die Veröffentlichung ihres Mini-Albums „Deadline“ vor, das am 27. Februar erscheinen soll. Jennie vereint somit Reife und Kreativität und festigt ihren Status als globale Ikone weit über die Grenzen des K-Pop hinaus.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von J (@jennierubyjane)

Eine natürliche und zeitlose Eleganz

Mit ihrem Geburtstagspost gewährt Jennie einen seltenen Einblick in ihre Persönlichkeit abseits des Rampenlichts. Ihre Fans lobten diesen intimen Moment und hoben hervor, wie die junge Frau Selbstbewusstsein und Gelassenheit ausstrahlt. „Sie sieht aus wie 20“, kommentierten einige Nutzer, bezaubert von ihrer natürlichen Anmut. Jennie beweist damit, dass man mit 30 Jahren Erfüllung nicht an Zahlen misst, sondern an der Freiheit, man selbst zu sein, seinen Leidenschaften nachzugehen und selbstbewusst und authentisch seinen Weg zu gehen.

Zwischen internationalen Erfolgen, neuen Musikprojekten und einer herzlichen Geburtstagsfeier startet Jennie Kim perfekt in ihr drittes Lebensjahrzehnt. Mehr denn je verkörpert sie eine Generation freigeistiger, eleganter und visionärer Künstler, die die Regeln des Prominentenstatus neu definieren und dabei sich selbst treu bleiben.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
„Frauen werden immer dicker“: Seine Bemerkung über den Körper einer Schauspielerin löst online Empörung aus.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

„Frauen werden immer dicker“: Seine Bemerkung über den Körper einer Schauspielerin löst online Empörung aus.

Ein viraler Kommentar über den Körper der amerikanischen Schauspielerin Elle Fanning bei den Golden Globes 2026 hat die...

„Eine moderne Schönheit“: Madison Beer bezaubert das Publikum in einem langen Kleid

Bei jedem öffentlichen Auftritt scheint Madison Beer die Bühne in einen regelrechten Laufsteg zu verwandeln. Als Gast in...

Lily Allen strahlt am Meer: Ihr Aussehen ist eine Sensation.

Nach einem von gesundheitlichen Problemen und einer vielbeachteten Trennung geprägten Jahr 2025 scheint Lily Allen ihre Ausstrahlung wiedergefunden...

Was diese Schauspielerin täglich in 20 Minuten tut, um nach dem 45. Lebensjahr in Form zu bleiben

Man muss nicht nach Perfektion streben oder einem idealisierten Bild von sich selbst hinterherjagen. Manchmal braucht es nur...

Dieses schwangere Model präsentiert stolz ihre neue Figur.

Die mit ihrem zweiten Kind schwangere Model und Content-Creatorin Sofia Richie Grainge strahlt und präsentiert stolz ihre neue...

„Eine Göttin“: Diese Sängerin beeindruckt mit ihrer Figur auf dem roten Teppich.

Auf dem roten Teppich der Golden Globes 2026 verzauberte Lisa, ein Ikone der südkoreanischen K-Pop-Girlgroup Blackpink, die Welt...

© 2025 The Body Optimist