Mit 63 Jahren sorgt Demi Moore mit einem „Gothic-Look“ für Furore.

Léa Michel
@demimoore/Instagram

Die amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Demi Moore begeisterte auf dem roten Teppich der Oscars 2026 mit einem von der Gothic-Szene inspirierten Look von Gucci, der in den sozialen Medien sofort für Furore sorgte.

Ein smaragdgrünes Kleid mit dunklen Akzenten

Bei den Oscars 2026 erschien Demi Moore im Dolby Theatre in einem langen, smaragdgrünen Kleid, das vollständig mit Federn besetzt war und metallische Akzente sowie Farbverläufe in Grün und Schwarz aufwies. Das Oberteil, das an den schillernden Brustpanzer eines Pfaus erinnerte, ging in eine imposante, schwarze Federschleppe über und verlieh der Silhouette eine fast mythische Ausstrahlung – irgendwo zwischen einer geheimnisvollen Nachteule und einer düsteren Märchenheldin.

Ein als Kunstwerk konzipiertes „Kunstwerk“

Die um ihren Oberkörper fallenden Federn betonen ihre Schultern, während der figurbetonte Schnitt ihre Silhouette ohne überflüssige Accessoires hervorhebt. Der Kontrast zwischen dem schillernden Grün und den schwarzen Federn verstärkt diese schicke, theatralische und perfekt inszenierte Gothic-Aura.

Dezente Accessoires, damit das Kleid für sich selbst spricht.

Demi Moore wählte für ihren Schmuck eher dezente Stücke von Boucheron, die perfekt zum Kleid passten: Diamantarmbänder und ein Smaragdring, die den Farbton des Kleides aufgriffen, ohne ihn zu dominieren. Ihr langes, glattes, braunes Haar mit Mittelscheitel umrahmte ihr Gesicht sanft und bildete einen harmonischen Kontrast zur Extravaganz des Kleides. Dieser minimalistische Ansatz bei Haaren und Schmuck verlieh dem „Gothic-Look“ Eleganz, ohne ihn verkleidet wirken zu lassen.

Obwohl sie dieses Jahr nicht nominiert war, aber als Moderatorin anwesend war, bewies Demi Moore, dass sie mit über 60 Jahren zu den gewagtesten Persönlichkeiten auf dem roten Teppich der Oscars zählt. Ihr Auftritt in einem smaragdgrünen Kleid mit schwarzen Federn gilt als einer der unvergesslichsten Modemomente der Oscars 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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