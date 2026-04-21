Die 63-jährige Schauspielerin Michelle Yeoh überrascht mit einer „radikalen“ Haarverwandlung

Fabienne Ba.
@michelleyeoh_official / Instagram

Die malaysische Schauspielerin und Produzentin Michelle Yeoh sorgte kürzlich bei der Verleihung des Breakthrough Prize 2026 in Santa Monica für Aufsehen. Bekannt für ihr charakteristisches langes, dunkles Haar, überraschte sie alle mit einer drastischen Veränderung.

Ein blonder Retro-Bob, der mit den Regeln bricht

Abschied von ihren ikonischen langen braunen Haaren: Michelle Yeoh trägt jetzt einen kurzen, kinnlangen Bob in einem strahlenden Honigblond. Diese Frisur mit Seitenscheitel und Fingerwellen ist direkt vom eleganten Stil des alten Hollywood inspiriert. Der Look erinnert auch an ihre Rolle als Madame Morrible in „Wicked“, wirkt aber dank des bewusst dunkleren Ansatzes, der einen subtilen Kontrast erzeugt, moderner.

Eine perfekt ausgeführte Schönheitsbehandlung und ein perfektes Styling

Passend zu dieser Verwandlung wählte die Schauspielerin ein raffiniertes Make-up: intensiven schwarzen Lidstrich und schimmernde Rosatöne auf Lidern, Lippen und Wangenknochen. Ihr Outfit: ein eleganter, dunkelblauer Hosenanzug mit Satinrevers. Dieser selbstbewusste Look bildet einen Kontrast zu ihrer neuen, sanften Haarfarbe und verstärkt so die Gesamtwirkung.

Eine Transformation, die eine starke stilistische Freiheit veranschaulicht.

Mit dieser Haarverwandlung beweist Michelle Yeoh einmal mehr ihre Fähigkeit zur Neuerfindung. Sie spielt mit den Konventionen von Alter und Eleganz und kreiert Frisuren, die Retro-Elemente mit Modernität verbinden. Diese Transformation ist Teil eines breiteren Trends, bei dem Filmikonen nicht mehr zögern, zu experimentieren – sei es in der Mode oder im Beauty-Bereich – und damit absolute stilistische Freiheit demonstrieren.

Mit dem Wechsel von ihrer charakteristischen Frisur zu einem blonden Retro-Bob sorgte Michelle Yeoh für einen ihrer eindrucksvollsten Auftritte. Diese Haarverwandlung bestätigte, dass Kühnheit und Eleganz zeitlos sind und dass jedes Detail auf dem roten Teppich zu einem starken Stil-Statement werden kann.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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