Bruna Marquezine entschied sich für einen Strandlook für ihr neuestes Fotoshooting.

Bruna Marquezine sorgt mit ihrem Stil erneut für Schlagzeilen. Die brasilianische Schauspielerin wurde zusammen mit ihrem Partner, dem kanadischen Singer-Songwriter Shawn Mendes, an einem Strand in Rio de Janeiro fotografiert. Ihr lässiger Strandlook löste in den sozialen Medien sofort Begeisterung aus.

Ein Strandtag in São Conrado

Bruna Marquezine genoss einen Tag am Meer mit ihrem Partner, dem kanadischen Sänger Shawn Mendes, am berühmten Strand São Conrado in Rio de Janeiro. Die von der Fotoagentur BackGrid USA online veröffentlichten Fotos zeigen das Paar sichtlich entspannt, wie es in einer traumhaften Kulisse einen intimen Moment genießt.

Ein türkisblauer, zweiteiliger Badeanzug mit tiefem Ausschnitt

Für ihren sonnigen Ausflug wählte Bruna Marquezine einen zweiteiligen Badeanzug in einem besonders leuchtenden Türkis. Das Oberteil mit tiefem Ausschnitt wurde mit einem passenden Höschen kombiniert und ergab so einen monochromen Look. Die Farbwahl, irgendwo zwischen Blau und Meerschaumgrün, unterstreicht das brasilianische Licht und bildet einen Kontrast zum üblichen Schwarz und Weiß der Strandmode. Eine frische und sonnige Farbe, die perfekt zur sommerlichen Atmosphäre passt.

Ein minimalistischer Beauty-Look

Bruna Marquezine setzte in Sachen Schönheit auf einen natürlichen Look. Die Schauspielerin trug nur minimales Make-up, perfekt für einen Tag am Strand. Ihr kurzes Haar, nun in sanften Wellen gestylt, ließ sie natürlich fallen, um einen bewusst entspannten Eindruck zu hinterlassen. Dieser unaufdringliche Stil, ganz anders als die eleganten Looks, die sie manchmal bei offiziellen Anlässen trägt, zeigt eine weitere Facette ihrer Persönlichkeit: die einer jungen Frau, die sich in ihrer Haut wohlfühlt und keine künstlichen Effekte braucht, um zu strahlen.

Eine goldene Halskette mit Anhänger rundet den Look ab.

Bruna Marquezine wählte für ihren Look ein einzelnes, wohlüberlegtes Accessoire: eine zarte Halskette mit goldenem Anhänger. Dieses dezente Detail verleiht dem Gesamtbild eine elegante Note, ohne dessen Schlichtheit zu beeinträchtigen. Gerade am Strand, wo Schmuck oft übersehen wird, sticht dieser kleine goldene Akzent als stilistisches Markenzeichen hervor. Dieser minimalistische Ansatz beweist, dass man nicht Unmengen an Accessoires braucht, um umwerfend auszusehen.

Die Hasser, die mich vielleicht mehr als Bruna Marquezine dazu bringen, ABSURDO-Nessas-Fotos von ihrem Haus pic.twitter.com/ZKWi0n6wk7 zu machen — ☙ (@layzhis) 10. Juni 2026

Ein freundschaftlicher Ausflug mit Shawn Mendes

Neben ihrem Stil war es vor allem die Atmosphäre des Augenblicks, die die Aufmerksamkeit auf sich zog. Auf den online geteilten Fotos wirken Bruna Marquezine und Shawn Mendes sichtlich vertraut, halten Händchen und lächeln sich während ihres Spaziergangs immer wieder an. Diese offene Zuneigung bestätigt eine Liebesgeschichte, die fernab des üblichen Medientrubels zu erblühen scheint. Die Kulisse von Rio de Janeiro mit ihrem goldenen Licht und der entspannten Atmosphäre bot zudem den perfekten Rahmen für diesen romantischen Ausflug.

Begeisterte Reaktionen in den sozialen Medien

Die Bilder lösten in den sozialen Medien schnell eine Welle von Kommentaren aus. Unter den Beiträgen, in denen die Fotos geteilt wurden, überschütteten die Fans der Schauspielerin die Kommentarspalten mit bewundernden Nachrichten. „Bruna hat einen tollen Körper“, schrieb ein Nutzer, während ein anderer einfach feststellte: „Bruna ist so schön.“ Diese begeisterten Reaktionen zeigen die starke Verbundenheit ihrer Community mit der Schauspielerin, die sowohl für ihre Filmkarriere als auch für ihren Stil in den sozialen Medien gleichermaßen bekannt ist. Eine Popularität, die Saison für Saison ungebrochen anhält.

Mit ihrem türkisfarbenen Outfit, der dezenten Halskette und dem minimalistischen Make-up kreiert Bruna Marquezine einen eleganten und zugleich strahlenden Strandlook. An der Seite ihres Partners Shawn Mendes beweist die brasilianische Schauspielerin einmal mehr ihr Talent, selbst die kleinsten Alltagsmomente in eindrucksvolle Bilder zu verwandeln.

