„Immer charismatisch“: Madison Beer sorgt in einem weißen Korsettkleid für Furore.

Die amerikanische Sängerin, Model und Schauspielerin Madison Beer feiert einen wichtigen Meilenstein in ihrer Karriere. Sie hat gerade den ersten Teil ihrer „Locket Tour“ abgeschlossen und auf Instagram eine Bildergalerie geteilt, die Bühnenfotos mit Momenten mit ihren Fans kombiniert. Das Titelbild zeigte ein Korsettkleid, das für Furore sorgte und ihre Follower begeisterte.

Ein romantisches Korsettkleid

Auf dem Eröffnungsfoto posiert Madison Beer in ihrem Bühnenoutfit: einem zarten, cremeweißen Korsettkleid mit figurbetontem Schnitt. Das Kleid besticht durch ein Oberteil aus floraler Spitze, eine Schnürung vorne und einen Rüschensaum, die einen trendigen, koketten Look kreieren. Die Sängerin rundete diesen romantischen Stil mit langem, glattem Haar und einem strahlenden Make-up ab.

Eine berührende Botschaft an seine Fans

In der Bildunterschrift ihres Posts richtete Madison Beer eine herzliche Botschaft an ihre europäischen und britischen Fans. Sie bedankte sich überschwänglich für ihren Besuch ihrer Konzerte, vertraute ihnen an, dass sich während dieser Tournee ihre Träume erfüllt hätten, und erwähnte viele „unbeschreibliche Momente“. Das Karussell veranschaulicht diese Verbundenheit: Es zeigt Madison Beer im freundschaftlichen Gespräch mit einem Konzertbesucher sowie eine vollbesetzte Halle – ein Beweis für die Begeisterung, die jedes Konzert auslöst.

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Der erste Teil einer großen Tournee

Die „Locket Tour“ markiert einen Wendepunkt für Madison Beer: Es ist ihre erste Arena-Tournee zur Unterstützung ihres dritten Albums „Locket“, das im Januar 2026 erschienen ist. Nach dem Ende Mai abgeschlossenen Europa- und Großbritannien-Teil startet nun nächste Woche die Nordamerika-Tournee. Den krönenden Abschluss bildet ein großes Konzert in New York auf der legendären Bühne des Madison Square Garden.

Mit einem atemberaubenden Korsettkleid und einer herzlichen Botschaft an ihre Fans unterstreicht Madison Beer ihr Charisma – sowohl auf der Bühne als auch in den sozialen Medien. „Immer charismatisch“, kommentierten viele Internetnutzer.