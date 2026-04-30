Cameron Diaz verwandelt einen schlichten weißen, leichten Pullover in einen ultra-schicken Look

Fabienne Ba.
@danixmichelle / Instagram

Bei einem Pressetag von Apple TV in Santa Monica am 3. Februar 2026 bewies Cameron Diaz einmal mehr, dass die wirkungsvollsten Looks oft die einfachsten sind.

Ein leichter, zart durchbrochener Pullover, das Herzstück des Looks

Zum Apple TV-Pressetag im Barker Hangar in Santa Monica erschien Cameron Diaz in einem Outfit von Toteme: ein weißes, langärmeliges Oberteil mit Rundhalsausschnitt, das sie in einen schmal geschnittenen, elfenbeinfarbenen Midirock steckte. Gestylt von Dani Michelle, trug sie dazu einen leichten, weißen Pullover mit zarter Lochstickerei, lockerer Passform und hochgekrempelten Ärmeln. Die dezente Transparenz des Pullovers spiegelte die Leichtigkeit und Weichheit der Blütenblätter des Rocks wider und schuf so eine harmonische Optik zwischen den beiden Teilen.

Der Federrock: das unerwartete Detail

Auf Kniehöhe zierte eine Reihe dreidimensionaler Blütenblätter, die in Fransen eingenäht waren, den Saum des Rocks. Der Toteme-Rock aus der „Resort 2026“-Kollektion, verziert mit diesen zarten, federartigen Details, verlieh Cameron Diaz eine Leichtigkeit und Verspieltheit, die man in ihrer Garderobe selten sah. Genau dieser Kontrast – die Strenge des fein durchbrochenen weißen Pullovers im Gegensatz zur Romantik des Rocks – machte den Look so eindrucksvoll.

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Minimalistische Accessoires, damit nichts kaputt geht

Cameron Diaz rundete ihren Look mit elfenbeinfarbenen Peeptoe-Pumps und einer schmalen, dezenten goldenen Uhr ab und verzichtete auf weiteren Schmuck, um die schlichte Eleganz zu unterstreichen. Ihr Haar war zu einem tiefen Pferdeschwanz mit Seitenscheitel zurückgebunden, wodurch ihr Gesicht perfekt zur Geltung kam. Ihr minimalistisches und strahlendes Make-up betonte einen frischen Teint, dezent betonte Wimpern, einen Hauch natürliches Rouge und einen leicht glänzenden Nude-Lippenstift. Der Gesamteindruck war mühelose, moderne und raffinierte Eleganz.

Dieser Look verdeutlicht eine einfache, aber wirkungsvolle Styling-Regel: ein auffälliges Kleidungsstück (ein Blütenblattrock) mit einem lässigen Basic (einem leichten weißen Pullover) zu kombinieren. Cameron Diaz brauchte nichts weiter, um einen der meistdiskutierten Looks ihrer Saison zu kreieren.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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