Amal Clooney verändert ihren Stil radikal und das bleibt nicht unbemerkt.

Die libanesisch-französisch-britische Anwältin Amal Clooney – Ehefrau des amerikanischen Schauspielers George Clooney – verkörperte auf dem roten Teppich stets klassische Eleganz: lange Kleider, makellose Schnitte, wallendes Haar und ein raffinierter, unaufdringlicher Stil. Am 27. April 2026 beschloss sie, alle zu überraschen und mit diesem zeitlosen Image zu brechen.

Die Chaplin-Preisverleihung, ein Abend zu Ehren von George

Die 51. Chaplin-Preisverleihung fand in der Alice Tully Hall im Lincoln Center in New York statt – die größte jährliche Filmveranstaltung im Lincoln Center, die jedes Jahr bedeutende Beiträge zum Kino würdigt. Der amerikanische Schauspieler George Clooney wurde 2026 mit dem Preis ausgezeichnet. Auf dem roten Teppich sagte er gegenüber dem Magazin „People“ , die Preisverleihung sei „verrückt“ und „etwas peinlich“ gewesen – aber auch „lustig“. Auf die Frage nach seiner Vorbereitung scherzte er: „Man bereitet sich nicht vor – man trinkt.“

Das lilafarbene Balenciaga-Minikleid, das mit allen Konventionen bricht

Amal Clooneys Markenzeichen auf dem roten Teppich ist normalerweise ein bodenlanges Abendkleid, daher war dieser Look eine echte Abkehr davon. Zur 51. Chaplin-Preisverleihung trug sie ein tiefviolettes Minikleid aus Balenciagas Frühjahrskollektion 2026, entworfen von Pier Paolo Piccioli. Das schulterfreie Oberteil war mit einem capeartigen Drapé versehen, das von einer Tulpe inspiriert war. Der kürzere, figurbetonte Rock wurde durch einen Stoffeinsatz am Rücken abgerundet, der den Lagenlook und das voluminöse Design verstärkte.

Amal Clooney rundete ihr Outfit mit goldenen Pumps mit spitzer Zehenpartie und einer goldenen Clutch von Begüm Khan ab. Als Schmuck wählte sie Cartier: Panthère de Cartier Ohrringe mit Leopardenmotiv und smaragdgrünen Augen, ein Clash de Cartier Armband und einen Indomptables Ring in Form eines juwelenbesetzten Tieres.

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Ein Dutt und neue Strähnchen, eine totale Verwandlung

Die Veränderung beschränkte sich nicht nur auf das Kleid. Amal ist bekannt für ihr langes, glänzendes Haar, doch ihr Hairstylist Dimitris Giannetos – der ihre Haarfarbe erst kürzlich mit helleren Strähnchen aufgefrischt hatte – entschied sich für einen seltenen, schwungvollen Pferdeschwanz, der den frischen Look unterstrich. Diese neue Frisur nannte der Stylist „La Panthère Highlights“ und beschrieb sie als „gewagt und doch mühelos und sehr elegant“.

Ein Look, der online die Gemüter spaltet

Die Reaktionen von Presse und Internetnutzern ließen nicht lange auf sich warten – und fielen gemischt aus. Einige lobten den Mut, mit ihrem gewohnten Stil zu brechen, während andere das Fehlen der „klassischen Eleganz“ bedauerten, die Amal Clooney normalerweise zu einer der bestgekleideten Personen der Welt macht.

Diese Art von Debatte erinnert uns vor allem daran, wie das Aussehen von Frauen weiterhin übermäßig kritisch beäugt, kommentiert und beurteilt wird. Weder ihr Körper noch ihre Kleidungswahl sollten Gegenstand ständiger öffentlicher Bewertung sein. Und vor allem: „Modernität“ oder „Kühnheit“ schließen Eleganz nicht aus: Amal Clooney ist in einem kurzen Kleid nicht weniger schick. Stil bemisst sich nicht an der Saumlänge oder der Einhaltung starrer Regeln.

Ein lila Minikleid, ein Chignon, Schmuck im Leopardenmuster – Amal Clooney war eigentlich nicht für Überraschungen bekannt. Doch bei der 51. Chaplin-Preisverleihung tat sie es. Ob man den Stilwechsel nun gutheißt oder nicht, eines beweist er: Auch nach Jahren auf dem roten Teppich sorgt sie immer noch für Aufsehen.