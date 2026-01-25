Diese zweifache Mutter und amerikanische Model bringt die schneebedeckten Gipfel zum Leuchten.

Jasmine Tookes, das legendäre Victoria's Secret-Model und zweifache Mutter, begeisterte kürzlich Instagram mit einer Reihe von Fotos aus einer atemberaubenden Schneelandschaft. Das amerikanische Model strahlt in einem eleganten, komplett schwarzen Outfit: einem figurbetonten Sportswear-Ensemble von Goldbergh, das Eleganz und Funktionalität perfekt für Abenteuer in den Bergen vereint.

Ein Look, der in den sozialen Medien allgemein Anklang findet.

Diese Mitte Januar veröffentlichten Fotos fangen ihre magnetische Ausstrahlung inmitten unberührten Schnees, atemberaubender Bergpanoramen und minimalistischem Styling ein. Als Mutter von Mia Victoria (geboren 2023) und eines kürzlich geborenen zweiten Kindes verkörpert sie eine kraftvolle und zugleich gelassene Weiblichkeit. Die Reaktionen der Fans waren einhellig und begeistert: „Wunderbar!“, „Eine unglaubliche Ausstrahlung!“, „Es sieht aus wie ein James-Bond-Film, ich liebe es!“

Unter ihren Posts überschlagen sich die Kommentare, die ihr Charisma und ihren Stil loben, mit dem sie die verschneite Landschaft in eine Hollywood-Kulisse verwandelt. Es ist nicht das erste Mal, dass Jasmine in winterlicher Schwarz-Optik glänzt – bereits am 17. Januar präsentierte sie ein ähnliches Workout-Outfit –, doch dieses Training in der Höhe unterstreicht ihr Image als inspirierende Frau, die Mutterschaft und eine Top-Karriere erfolgreich unter einen Hut bringt.

Eine strahlende Mutter und ein zeitloser Engel

Nachdem sie im neunten Monat schwanger bei der Victoria's Secret Fashion Show 2025 über den Laufsteg schritt, teilt Jasmine Tookes weiterhin ihre Freuden des Elternseins in den sozialen Medien. Seit 2021 mit dem Unternehmer Juan David Borrero verheiratet, zeigt sie authentische Familienmomente und beweist damit, dass Modeln auch ein ausgeglichenes Privatleben ermöglicht. Ihr Foto aus dem Schnee, fernab vom Laufsteg, zeigt eine Frau, die selbst die kältesten Umgebungen erhellt und mit ihrer Anmut Tausende von Followern inspiriert.

Diese Winterbilder erinnern an Jasmine Tookes' kometenhaften Aufstieg, insbesondere als Victoria's Secret Angel seit 2015. Indem sie Schnee und Schwarz als ihre zentralen Motive wählt, vereint sie Mode, Natur und Mutterschaft zu einer fesselnden visuellen Erzählung.