In einem eindrucksvollen Fotoshooting verströmt Margot Robbie eine „barocke Eleganz“.

Bei einem Fotoshooting präsentieren sich die australische Schauspielerin und Produzentin Margot Robbie und der australische Schauspieler Jacob Elordi in perfekter stilistischer Harmonie. Das Schauspielerduo, das derzeit zu den einflussreichsten in Hollywood zählt, verkörpert eine moderne Interpretation von Versaces barocker Eleganz – eine Verbindung von visueller Kraft und skulpturaler Raffinesse.

Ein Duo in perfekter stilistischer Symbiose

Vor der Kameralinse erstrahlt Margot Robbie in einem schwarzen Ensemble von Versace mit goldener Stickerei, bestehend aus einem Top und passenden Bermudashorts. Das Outfit besticht durch goldene Motive, die von der Sonne und barocken Arabesken inspiriert sind und Opulenz und Modernität vereinen. Ihr fließendes, gewelltes blondes Haar unterstreicht diese Aura strahlender Weiblichkeit.

Ihr gegenüber präsentiert sich Jacob Elordi mit einer perfekt abgestimmten visuellen Harmonie: Der Schauspieler trägt eine Versace-Hose mit demselben goldenen Motiv, die er mit einem schwarzen Supreme x Hanes Tanktop kombiniert – ein subtiler, aber wirkungsvoller Kontrast. Das Ergebnis: eine gelungene Balance zwischen künstlerischer Raffinesse und lässigem Stil.

Margot Robbie und Jacob Elordi in aufeinander abgestimmten Versace SS26-Looks von Dario Vitale! 🔥 Vogue Australia, Februar 2026. Fotografiert von Lachlan Bailey. Styling: Christine Centenera. https://t.co/rHYLWIv72N pic.twitter.com/sAAYcCKitI – LEGENDÄRER LADE! 🇳🇬 (@LegendaryLade) 24. Januar 2026

Barocke Eleganz, eine gemeinsame Sprache

Dieses Fotoshooting verdeutlicht die Kraft eines modischen Dialogs: den eines Filmpaares, das durch die Mode zum Mythos geworden ist. Für Margot Robbie und Jacob Elordi werden Gold und Schwarz zu Symbolen einer neu interpretierten Eleganz, in der Textur und Licht miteinander verschmelzen. Versaces betont barocker Stil erlebt hier eine Renaissance, getragen von der selbstbewussten und charismatischen Ausstrahlung der beiden Schauspieler.

Eine Ästhetik, die Genregrenzen überschreitet

Über den Look hinaus spiegelt diese Zusammenarbeit eine umfassendere Entwicklung der Stilcodes wider: Die Grenzen zwischen feminin und maskulin verschwimmen zugunsten einer gemeinsamen Ästhetik. Margot Robbie und Jacob Elordi verkörpern eine Generation von Prominenten, die Mode als Spielwiese sehen, als Raum für Ausdruck, in dem Abstimmung selbst zur Sprache wird.

Margot Robbie und Jacob Elordi legten einen umwerfenden Auftritt für die australische Vogue hin. Mit Versace als gemeinsamem Element erinnerten die beiden Schauspieler uns daran, dass Mode die Kunst sein kann, Gegensätze harmonisch zu vereinen – von Extravaganz bis Schlichtheit, von Barock bis Moderne. Eine wahre Meisterklasse in Sachen Stil.