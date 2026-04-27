Die 52-jährige Schauspielerin Tori Spelling trägt ein durchsichtiges Outfit, das Reaktionen hervorruft.

Fabienne Ba.
@torispelling / Instagram

Für einen gewöhnlichen Abend in West Hollywood war ein außergewöhnlicher Look gefragt. Die amerikanische Schauspielerin, Medienpersönlichkeit und Autorin Tori Spelling verstand das genau, als sie Madonnas „geheime“ Party in einem durchsichtigen Outfit besuchte, das niemanden kalt ließ.

Ein exklusiver Abend in der Abbey

Am Abend des 25. April 2026 veranstaltete Madonna eine private Party nur für geladene Gäste in der Abbey, einer legendären Bar in West Hollywood, um den Geburtstag des Besitzers Tristan Schukraft zu feiern und neue Songs aus ihrem Album „Confessions II“ vorzustellen.

Unter den Gästen befanden sich die italienisch-amerikanische Schauspielerin und das Model Julia Fox, die amerikanische Schauspielerin Tori Spelling, die britische Sängerin und Musikerin Lily Allen, die amerikanische Singer-Songwriterin Addison Rae, das britische Model und die Schauspielerin Cara Delevingne sowie die amerikanische Singer-Songwriterin albanisch-mazedonischer Abstammung, Bebe Rexha. Zahlreiche Prominente versammelten sich zu einem Abend, der sowohl festlich als auch musikalisch exklusiv werden sollte.

Ein auffälliges Spitzenoutfit

In diesem Umfeld sorgte Tori Spelling für Furore. Die Schauspielerin aus Beverly Hills, 90210, trug einen Hosenanzug aus transparentem Stoff. Das mit schimmernden blauen und silbernen Pailletten besetzte Outfit funkelte bei jeder ihrer Bewegungen im Licht und verstärkte so seine dramatische Wirkung. Als Kontrast trug sie eine braune Pelzstola über den Schultern und rundete den Look mit ihrem blonden, welligen Haar ab. Das Abendoutfit wurde fotografiert, als sie, an ihren Begleiter gelehnt, den Bürgersteig entlangspazierte.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von The Abbey Weho (@theabbeyweho)

Die Fans haben in den sozialen Medien gewonnen.

Die auf Instagram veröffentlichten Fotos gingen rasend schnell viral und lösten eine Flut von Lob und begeisterten Shares in den sozialen Medien aus. Die Posts erreichten innerhalb kürzester Zeit Tausende von Reaktionen. „Tori sieht umwerfend aus“, begleitet von einem Flammen-Emoji, fasst die Begeisterung ihrer Fans für ihren Look an diesem Abend perfekt zusammen und lobte sowohl ihre Eleganz als auch ihren Stil. Andere Nutzer hoben zudem die Originalität ihres Outfits und ihr Selbstbewusstsein hervor und trugen so dazu bei, dass diese Bilder zu den meistdiskutierten Momenten des Abends im Internet zählten.

Kurz gesagt, Tori Spelling setzt ihre gewagten Modeentscheidungen fort. Ihre Anwesenheit auf einer der exklusivsten Partys des Frühjahrs 2026 bestätigt, dass sie eine wichtige Persönlichkeit in der amerikanischen Unterhaltungsbranche ist, weit über ihre ikonische Rolle in „Beverly Hills 90210“ hinaus.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
Article précédent
Madonnas „gewagter“ Look, der 67-jährige Sänger, lässt niemanden kalt.
Article suivant
Schauspielerin Meryl Streep war während eines Interviews zu Tränen gerührt.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Schauspielerin Meryl Streep war während eines Interviews zu Tränen gerührt.

Solche Momente sind bei Werbeinterviews selten. Als die amerikanische Schauspielerin Meryl Streep im französischen Fernsehen (France 2) zur...

Madonnas „gewagter“ Look, der 67-jährige Sänger, lässt niemanden kalt.

Madonna macht keine halben Sachen, und der 25. April 2026 in West Hollywood war da keine Ausnahme. Bei...

Sängerin Becky G sorgt mit diesem geschlitzten und paillettenbesetzten Look für Furore.

Am 23. April 2026 fand im Telemundo Center in Miami die Billboard Latin Women in Music Gala statt,...

Als Tom Holland Ballett tanzte: Aufnahmen aus dem Jahr 2017 gehen viral

Bilder aus dem Jahr 2017, die Tom Holland beim Üben von klassischem Tanz zeigen, kursieren erneut in den...

Victoria Beckham strahlt in einem weißen Satinkleid an der Seite ihres Ehemanns

Bei der TIME100-Gala in New York stellte die britische Stylistin, Designerin und Geschäftsfrau Victoria Beckham einmal mehr ihren...

Gigi Hadid lässt den „Vintage-Lippenstift“ wieder aufleben und belebt damit einen Trend neu.

Bei einem kürzlichen Auftritt sorgte das amerikanische Model Gigi Hadid mit einem Lippen-Make-up für Aufsehen. Ein subtiles, aber...