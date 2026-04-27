Die 52-jährige Schauspielerin Tori Spelling trägt ein durchsichtiges Outfit, das Reaktionen hervorruft.

Für einen gewöhnlichen Abend in West Hollywood war ein außergewöhnlicher Look gefragt. Die amerikanische Schauspielerin, Medienpersönlichkeit und Autorin Tori Spelling verstand das genau, als sie Madonnas „geheime“ Party in einem durchsichtigen Outfit besuchte, das niemanden kalt ließ.

Ein exklusiver Abend in der Abbey

Am Abend des 25. April 2026 veranstaltete Madonna eine private Party nur für geladene Gäste in der Abbey, einer legendären Bar in West Hollywood, um den Geburtstag des Besitzers Tristan Schukraft zu feiern und neue Songs aus ihrem Album „Confessions II“ vorzustellen.

Unter den Gästen befanden sich die italienisch-amerikanische Schauspielerin und das Model Julia Fox, die amerikanische Schauspielerin Tori Spelling, die britische Sängerin und Musikerin Lily Allen, die amerikanische Singer-Songwriterin Addison Rae, das britische Model und die Schauspielerin Cara Delevingne sowie die amerikanische Singer-Songwriterin albanisch-mazedonischer Abstammung, Bebe Rexha. Zahlreiche Prominente versammelten sich zu einem Abend, der sowohl festlich als auch musikalisch exklusiv werden sollte.

Ein auffälliges Spitzenoutfit

In diesem Umfeld sorgte Tori Spelling für Furore. Die Schauspielerin aus Beverly Hills, 90210, trug einen Hosenanzug aus transparentem Stoff. Das mit schimmernden blauen und silbernen Pailletten besetzte Outfit funkelte bei jeder ihrer Bewegungen im Licht und verstärkte so seine dramatische Wirkung. Als Kontrast trug sie eine braune Pelzstola über den Schultern und rundete den Look mit ihrem blonden, welligen Haar ab. Das Abendoutfit wurde fotografiert, als sie, an ihren Begleiter gelehnt, den Bürgersteig entlangspazierte.

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Die Fans haben in den sozialen Medien gewonnen.

Die auf Instagram veröffentlichten Fotos gingen rasend schnell viral und lösten eine Flut von Lob und begeisterten Shares in den sozialen Medien aus. Die Posts erreichten innerhalb kürzester Zeit Tausende von Reaktionen. „Tori sieht umwerfend aus“, begleitet von einem Flammen-Emoji, fasst die Begeisterung ihrer Fans für ihren Look an diesem Abend perfekt zusammen und lobte sowohl ihre Eleganz als auch ihren Stil. Andere Nutzer hoben zudem die Originalität ihres Outfits und ihr Selbstbewusstsein hervor und trugen so dazu bei, dass diese Bilder zu den meistdiskutierten Momenten des Abends im Internet zählten.

Kurz gesagt, Tori Spelling setzt ihre gewagten Modeentscheidungen fort. Ihre Anwesenheit auf einer der exklusivsten Partys des Frühjahrs 2026 bestätigt, dass sie eine wichtige Persönlichkeit in der amerikanischen Unterhaltungsbranche ist, weit über ihre ikonische Rolle in „Beverly Hills 90210“ hinaus.