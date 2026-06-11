Basketballspielerin Angel Reese sorgt mit ihren Outfits abseits des Spielfelds weiterhin für Aufsehen.

Die amerikanische Basketballspielerin Angel Reese, die zu einer der meistgefolgten Persönlichkeiten der WNBA und zu einer der einflussreichsten in der Mode ihrer Generation geworden ist, teilte eine Reihe von Fotos auf Instagram, auf denen sie einen dunklen Latex-Catsuit trägt, was in den sozialen Medien sofort für Furore sorgte.

Ein kompletter Latex-Look

Auf den Bildern posiert Angel Reese mit ihrem mittlerweile unverkennbaren Selbstbewusstsein. Sie trägt einen schwarzen Latex-Jumpsuit, der mit einem integrierten Gürtel in der Taille betont wird. Das Kleidungsstück ist sofort an seinem glänzenden Finish und dem makellosen Fall erkennbar – charakteristisch für dieses robuste, anspruchsvolle Material, das sich in den letzten Saisons auf den Laufstegen großer Modehäuser etabliert hat.

Die Wahl eines dunklen, fast schwarzen Farbtons unterstreicht die grafische Wirkung des Kleidungsstücks. Die Silhouette ist klar, strukturiert und verkörpert eine ausgesprochen urbane Eleganz. Weit entfernt von den auffälligen Effekten, die man mit Latex manchmal verbindet, bietet Angel Reese eine anspruchsvollere, beinahe architektonische Interpretation.

Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Es ist zweifellos das gesamte Styling, das Angel Reeses Auftritt besonders auffällig macht. Ihre hohen Stiefel in Krokodiloptik reichen bis über das Knie und betonen ihre vertikale Silhouette. Eine schmale Brille – eine klare Anspielung auf die 1990er und frühen 2000er Jahre – verleiht dem Look einen Hauch von Geheimnis.

Um ihren Hals funkelt ein Kristallchoker aus jedem Winkel. An ihren Fingern zieren Ringe in verschiedenen Größen. Und in ihrer Hand hält sie eine elegante Mini-Tasche, die die Proportionen perfekt ausbalanciert. Eine vollkommen stimmige Komposition, in der jedes Element seinen Platz findet, ohne das Auge zu überfordern.

Ein modisches Markenzeichen, das über den Sportbereich hinausreicht.

Abgesehen von ihrer Kleiderwahl ist dieser Auftritt Teil einer umfassenderen Entwicklung. Seit ihren Anfängen in der WNBA hat Angel Reese ihr Image als vielseitiger Star systematisch aufgebaut: Kampagnen für Luxusmarken, Auftritte auf dem roten Teppich der Met Gala und Fotoshootings für die angesagtesten Modemagazine. Dieser Ansatz erinnert an den anderer Sportlerinnen, wie beispielsweise der japanischen Tennisspielerin Naomi Osaka oder der amerikanischen Tennisspielerin Serena Williams.

Angel Reese verleiht dem Ganzen jedoch ihre ganz eigene Note: den klaren Wunsch, die Codes von Sport und Haute Couture zu verschmelzen, ohne sie jemals gegeneinander auszuspielen. Bei ihren jüngsten Auftritten abseits des Spielfelds wechselte sie zwischen streng geschnittenen Anzügen, farbenfrohen Stücken und nun einem Latex-Look von Kopf bis Fuß.

Mit diesem gekonnt mit Accessoires versehenen Latex-Catsuit beweist Angel Reese einmal mehr ihr Stilgefühl. Und untermauert ihren Status als eine der Schlüsselfiguren einer neuen Generation, die sich gekonnt sowohl Konventionen als auch gängiger Mode entzieht.

