Jessica Alba verrät ohne Make-up ihre Routine für strahlende Haut

Die amerikanische Schauspielerin, Model und Unternehmerin Jessica Alba enthüllt ohne Make-up ihre Routine für strahlende Haut, die sie in einem „unverfälschten Selfie“ vor der Vanity Fair Oscar Party 2026 verewigt hat.

Ein verblüffend natürliches Selfie

Am 19. März 2026 teilte Jessica Alba ein ungeschminktes Selfie, das ihren strahlenden Teint zeigte. Das Foto, das von ihrem Beauty-Partner für den Abend gepostet wurde, zeigt Jessica direkt nach einer Gesichtsbehandlung mit dem Signature Healing Growth Factor Lift. Das Ziel: ein leuchtender, natürlich wirkender Teint.

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Die Routine dekodierte

Das Pflegeprogramm beginnt mit einem feuchtigkeitsspendenden Reinigungsgel, gefolgt von einem probiotischen Gesichtsspray zur Wiederherstellung des natürlichen Hautmikrobioms. Anschließend werden verschiedene Seren aufgetragen: Multi-Peptide & Wachstumsfaktor für einen Lifting-Effekt, Kupfer-Tripeptid zur Regeneration, eine straffende Augencreme und ein reparierender Lippenbalsam. Das Ergebnis? Strahlende Haut, bereit für den roten Teppich.

Sein „Vorbereitungsritual“ im Video

Jessica Alba postete außerdem ein Video, in dem sie sich für ihr Make-up fertig macht. Darin trägt sie Serum, Augenpads und eine LED-Lampe auf, bevor sie sich für einen Smokey-Eye-Look in Brauntönen, gebräunte Wangen und glänzende, pinke Lippen entscheidet. Mit einem Matcha-Tee in der Hand stylt sie ihr voluminöses braunes Haar und ihre langen Nägel sind elegant mit French Manicure verziert. Ein rührender Blick zeigt ihren Partner, den amerikanischen Schauspieler kolumbianisch-mexikanischer Abstammung, Danny Ramirez, der sie umarmt.

Ein letzter Look in schimmerndem Schwarz von Valentino.

Zur After-Oscar-Party trug Jessica Alba ein schwarzes Pailletten- und Federkleid, eine Chopard-Halskette, eine Clutch von Ahikoza by Bram und spitze Pumps. Dieser Kontrast zwischen puristisch und luxuriös unterstrich perfekt ihre Philosophie: Ein gesunder Teint ist die Basis für jedes Make-up.

Kurz gesagt: Jessica Alba beweist, dass man mit 44 Jahren einen strahlenden Teint auch mit einer Routine ohne unnötiges Make-up erreichen kann. Sie verrät die Geheimnisse für „Star-Haut“ – zugänglich und wissenschaftlich belegt.