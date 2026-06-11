Wrestlerin Liv Morgan sorgt mit ihrem sommerlichen Strandlook für Aufsehen.

Liv Morgan zählt heute zu den beliebtesten Wrestlerinnen der WWE. Diesmal sorgte sie bei ihren Fans an der Amalfiküste – einem Juwel Süditaliens – für Furore.

Ein schwarz-weiß gestreifter zweiteiliger Badeanzug, der dem Meer zugewandt ist

Auf einem der meistgeteilten Fotos trägt Liv Morgan einen sommerlichen Zweiteiler mit Streifenmuster. Das schwarz-weiß gemusterte Triangel-Top wird mit einem Höschen kombiniert, das seitlich gebunden wird. Ein minimalistisches Outfit, das sofort durch seinen Vintage-Strand-Vibe erkennbar ist – eine Mischung aus italienischem Stil der 1970er-Jahre und kalifornischer Ästhetik der 1990er-Jahre, die an die Laufstege der Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2026 erinnert.

Die Kulisse verstärkt die Gesamtwirkung: ockerfarbene Felsen, türkisfarbenes Wasser, goldenes Licht, typisch für einen späten Nachmittag am Mittelmeer. Alles im Foto trägt zu einem filmischen Bild bei – als hätte ein junger italienischer Star aus einer anderen Zeit für ein Magazin jener Zeit posiert.

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Ein weißes Kleid mit weißen Punkten für den zweiten Look

Auf einem weiteren von Fans geteilten Foto präsentiert sich Liv Morgan in einem anderen, aber ebenso lässigen Strand-Look: ein trägerloses, weißes Minikleid mit Polka-Dots, figurbetonter Silhouette und kurzem Saum. Der Retro-Charme des Kleides erinnert sofort an Pin-ups der 1950er-Jahre, wirkt aber gleichzeitig modern und entspannt.

Passend zu ihrem Outfit trug sie ihr blondes Haar auf einigen Fotos zu einem Dutt hochgesteckt, auf anderen offen unter einer schlichten schwarzen Kappe. Keine auffälligen Accessoires, kein protziger Schmuck: einfach eine klare Silhouette, die sie in ihrer Umgebung vollkommen entspannt wirken lässt.

Ein neuer Schritt für die WWE-Frauenweltmeisterin

Dieser Auftritt erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in Liv Morgans Karriere. Die Wrestlerin, die aktuell den WWE Women's World Championship-Titel hält, erlebt derzeit eine ihrer erfolgreichsten Phasen. Sie ist regelmäßig auf den Titelseiten amerikanischer Magazine zu sehen und Markenbotschafterin für diverse Sportartikelhersteller. So baut sie sich ein facettenreiches Image auf, das weit über die Welt des Wrestlings hinausreicht.

Dieser Ansatz ähnelt dem anderer Sportlerinnen ihrer Generation, die sich zunehmend in die Bereiche Mode, Lifestyle und sogar Film wagen. Beispiele gibt es viele: die irische Wrestlerin Becky Lynch im Independent-Kino, die amerikanische Wrestlerin Bianca Belair auf Vogue-Covern und die australische Wrestlerin Rhea Ripley in zahlreichen Modekampagnen. Kurz gesagt: Eine neue Ära ist angebrochen, in der Frauensport-Entertainment mit der Mainstream-Modeindustrie konkurriert.

Mit dieser Fotoserie an der Amalfiküste hat Liv Morgan einen besonders gelungenen Sommerauftritt hingelegt. Und sie bestätigt, dass ihre Karriere abseits des Rings mittlerweile mindestens genauso viel Aufmerksamkeit erregt wie ihre offiziellen Kämpfe.