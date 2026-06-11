Hailey Bieber lässt diesen zeitlosen Klassiker der 2000er Jahre mit einem auffälligen Look wieder in Mode kommen.

Das amerikanische Model und die Unternehmerin Hailey Bieber untermauert ihren Status als Modeikone ihrer Generation. In einem kürzlich auf Instagram veröffentlichten Video präsentierte sie einen minimalistischen Look: ein schlichtes weißes Tanktop kombiniert mit einer Hüfthose – ganz im Stil der 2000er-Jahre. Diese Stildemonstration begeisterte erwartungsgemäß sofort ihre Millionen Follower.

Das schlichte weiße Tanktop, ein zeitloser Klassiker der 2000er Jahre.

Auf den veröffentlichten Bildern posiert Hailey Bieber in einem sanft beleuchteten Raum und trägt ein schlichtes weißes Tanktop. Es hat einen geraden Schnitt im Brustbereich, einen streng horizontalen Ausschnitt und zwei dünne Träger, die es gerade so an Ort und Stelle halten. Das Kleidungsstück ist typisch für eine bestimmte Ära.

Anfang der 2000er-Jahre avancierte das „Cami“ (ein weißes Tanktop) zum absoluten Must-have der Modewelt. Bekannt wurde es durch Auftritte der amerikanischen Schauspielerin, Regisseurin und Produzentin Jennifer Aniston in der Serie „Friends“, der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Sarah Jessica Parker sowie der amerikanischen Sängerin Britney Spears und der amerikanischen Medienpersönlichkeit und Geschäftsfrau Paris Hilton. Ein schlichtes Kleidungsstück, das jedoch die Ästhetik eines ganzen Jahrzehnts verkörpert.

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Hüfthose und schwarzer Gürtel: die perfekte Y2K-Kombination

Es ist die Kombination mit der Hose, die den Look so alltagstauglich macht. Hailey Bieber trug ihr schlichtes weißes Tanktop zu einer weißen Hüfthose – ein ikonisches Detail aus den 2000er-Jahren, das ein Jahrzehnt lang aus den Kleiderschränken verschwunden war, bevor es 2022 ein fulminantes Comeback feierte. Ein schmaler schwarzer Gürtel rundet das Outfit ab und setzt einen gelungenen grafischen Kontrast zur monochromen Silhouette. Die Balance ist auf Anhieb stimmig.

Warum Y2K ein starkes Comeback feiert

Seit Jahren pflegt Hailey Bieber einen betont minimalistischen Stil, in dem das neu interpretierte Basic-Teil im Mittelpunkt steht. Auch das Comeback der Modetrends der 2000er-Jahre auf den Laufstegen und in der Freizeitgarderobe ist mittlerweile gut dokumentiert. Die Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2026 präsentierten zahlreiche Anspielungen: Hüfthosen, schmale Gürtel, schlichte Tanktops und Jeans in sehr heller Waschung. Dieser Trend passt perfekt zu Hailey Biebers Ästhetik.

Mit ihrem jüngsten Auftritt in einem schlichten weißen Tanktop und einer Hüfthose zollt Hailey Bieber nicht einfach nur den 2000ern Tribut. Sie beweist vor allem, dass gut neu interpretierte Klassiker nach wie vor die größte Wirkung erzielen. Ein Stilvorbild, das den ganzen Sommer über inspirieren wird.