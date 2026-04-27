Madonnas „gewagter“ Look, der 67-jährige Sänger, lässt niemanden kalt.

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

Madonna macht keine halben Sachen, und der 25. April 2026 in West Hollywood war da keine Ausnahme. Bei ihrem Überraschungsauftritt im Club Confessions sorgte die amerikanische Sängerin und Songwriterin mit ihrem Look sofort für Furore in den sozialen Medien.

Eine geheime Party zur Enthüllung von „Confessions II“

Am Abend des 25. April 2026 gab Madonna einen Überraschungsauftritt im The Abbey, einer Institution in West Hollywood, für eine exklusive Privatparty namens „Club Confessions Los Angeles“. Auf dem Programm standen DJ-Sets von Stuart Price – ihrem Kollaborateur bei „Confessions II“ – sowie von Romy und Mez Monty, während Madonna die Gäste begrüßte und zu neuen Stücken ihres mit Spannung erwarteten Albums tanzte, darunter ihre neueste Single „I Feel So Free“.

Unter den Gästen befanden sich die amerikanische Singer-Songwriterin Addison Rae, das britische Model und die Schauspielerin Cara Delevingne, die italienisch-amerikanische Schauspielerin und das Model Julia Fox, die britische Sängerin und Musikerin Lily Allen, der britische Olympiasieger im Wasserspringen Tom Daley und die amerikanische Singer-Songwriterin albanisch-mazedonischer Herkunft, Bebe Rexha.

Ein puderrosa Look, der sowohl romantisch als auch gewagt ist

Für diesen Anlass wählte Madonna ein strukturiertes, puderrosa Korsett, kombiniert mit einem passenden, spitzenbesetzten Minirock und einem fließenden, rosafarbenen Schleier, der einen zarten Kontrast bildete. Netzstrümpfe, schwarze Overknee-Stiefel aus Leder, transparente Handschuhe passend zum Outfit und eine rot getönte Sonnenbrille vervollständigten den Look, der Romantik und Extravaganz gekonnt vereinte.

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Die Fans sind begeistert, die sozialen Medien sind in Aufruhr.

Die auf Instagram veröffentlichten Fotos verbreiteten sich sofort im Internet und lösten eine Flut begeisterter Reaktionen aus. „Die Königin “, „Die Königin ist zurück“, „Atemberaubend“ : Die Kommentare überschlugen sich und lobten Madonnas Fähigkeit, einen ganz eigenen Stil zu kreieren, ohne Rücksicht auf Alter oder Konventionen.

"Confessions II", das am meisten erwartete Album des Jahres

„Confessions II“ ist die direkte Fortsetzung von „Confessions on a Dance Floor“, einem der meistgefeierten Alben in Madonnas Karriere, das 2005 veröffentlicht wurde. Der Abend des 25. April markierte eine neue Phase in der Werbekampagne für dieses Projekt, nur wenige Tage nachdem die Sängerin zusammen mit Sabrina Carpenter einen bemerkenswerten Auftritt beim Coachella-Festival hingelegt hatte.

Kurz gesagt, Madonna beherrscht die Kunst der Überraschung ebenso meisterhaft wie die der Bühnenpräsenz. Mit akribisch geplanten Kommunikationsstrategien, einem Gespür für Dramatik und einem ausgeprägten ästhetischen Sinn beweist sie einmal mehr, dass sie eine Schlüsselfigur der globalen Popkultur ist.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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