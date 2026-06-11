Die Schauspielerin Halle Berry spricht über eine persönliche Angst, die viele Frauen nur allzu gut kennen.

Halle Berry, eine Frau in den Wechseljahren, die stolz darauf ist, spricht regelmäßig über heikle Themen. Die Schauspielerin, die Catwoman verkörperte und eine Heldin im X-Men-Universum spielte, besitzt eine besondere Gabe: Sie bricht Tabus mit der Kraft ihrer Worte. Kürzlich gab sie zu, ihre Frauenarzttermine aufgrund einer chaotischen ersten Untersuchung verschoben zu haben. Dieser persönliche Bericht spricht vielen Frauen aus der Seele.

Halle Berry spricht offen über ihre Beziehung zum Gynäkologen.

Halle Berry, eine Oscar-prämierte Schauspielerin, die starke Charaktere verkörpert hat, ist im Herzen Aktivistin. Diese Frau, die vor den Augen des Publikums reifte und deren Bild die Wände unserer Jugendzimmer zierte, ist mehr als nur eine Silhouette. Darüber hinaus versucht sie noch immer, ihren Körper zu verstehen und zu entschlüsseln, der in dem gewagten Latex-Catsuit so viel Eindruck hinterließ und lange als Fantasie galt.

Obwohl sie oft als vom Himmel gefallene Halbgöttin dargestellt wird, hat sie dieselben Ängste wie „die Durchschnittsfrau“. Nachdem sie die Wechseljahre akzeptiert hat, zögert sie nicht, über Dinge zu sprechen, die andere aus Imagegründen verschweigen. Die beliebtesten Stars der Filmbranche bleiben letztendlich auch nur Menschen, selbst jene, die starke und unerschütterliche fiktive Charaktere verkörpert haben.

In einem Interview mit der HuffPost sprach Halle Berry offen über ihre Intimgesundheit. Sie sprach über eine fast universelle Angst: die Angst vor dem Frauenarzt. Scheinbar verschieben selbst die größten Schauspielerinnen Routineuntersuchungen, nicht etwa wegen voller Terminkalender oder anspruchsvoller Castings, sondern aus Angst. Auch Halle Berry zögert diesen unangenehmen Moment immer wieder hinaus, und obwohl es keinen „guten Grund“ gibt, eine solche Untersuchung zu versäumen, sagt sie, dass sie von ihrem ersten Pap-Abstrich traumatisiert war.

„Als ich jünger war, bin ich wegen des alten Spekulums nicht jedes Jahr hingegangen. Ehrlich gesagt, mochte ich es nicht“, sagte Halle Berry. Sie fuhr fort: „Ich mochte es nicht, die Zähne zusammenbeißen zu müssen. Ich mochte das Gefühl nicht.“ Diese Aussage ergibt umso mehr Sinn, da ihre 18-jährige Tochter in ein Alter kommt, in dem das Posieren vor einem grellen Scheinwerferlicht quasi zum Initiationsritus gehört.

Die Modernisierung des Spekulums: der kraftvolle Akt der Schauspielerin

Wenn viele Frauen, wie Halle Berry, diese Untersuchung im Intimbereich hinauszögern, liegt das nicht nur an der Angst vor schlechten Nachrichten oder alarmierenden Ergebnissen. Beim Ausziehen für die Untersuchung fühlen sie sich schwach und extrem verletzlich. Angst vor Verurteilung, vor der endgültigen Diagnose, vor dem Schmerz durch dieses kalte Metallinstrument, das sich seit dem 19. Jahrhundert nicht weiterentwickelt hat… Frauen ziehen es vor, unwissend zu bleiben, anstatt sich dieser Untersuchung zu unterziehen, die sich manchmal wie „nur ein Gegenstand“ anfühlt.

„Als ich erfuhr, dass 72 % der Frauen aus Angst vor dieser intimen, oft schmerzhaften und belastenden Untersuchung mit dem alten, veralteten Spekulum auf die Untersuchung des Beckenbodens verzichten, war ich zutiefst besorgt“, beklagte die Schauspielerin. Man muss sagen, dass das Spekulum ein medizinisches Relikt ist, das eher einem Folterinstrument als einer großen ergonomischen Innovation gleicht.

Halle Berry, die sich um das intime Wohlbefinden von Frauen sorgt, hat dieses wichtige Thema zu ihrer persönlichen Herzensangelegenheit gemacht. Im Bewusstsein der veralteten und barbarischen Natur des Spekulums, eines Relikts aus einer längst vergangenen Zeit der Gynäkologie, tat sie sich mit der Firma Nella zusammen, um dieses Instrument zu modernisieren und benutzerfreundlicher zu gestalten. Gemeinsam entwickelten sie ein Spekulum aus Polymer, einem Material, das als weicher und geräuschärmer gilt. Eine späte Revolution im Design medizinischer Geräte, aber eine, die der Allgemeinheit zugutekommt.

Halle Berry engagiert sich sehr für die Frauengesundheit

Halle Berry, das Bond-Girl, das sich nun für ein wichtiges Anliegen einsetzt, möchte die Mängel eines zweigeteilten Gesundheitssystems anprangern, das Frauen seit Langem vorwirft, ihre Symptome zu übertreiben oder überempfindlich zu sein. Ihr tiefes Engagement für diese Aufklärungskampagne wurzelt in ihrer eigenen Erfahrung, sich vom medizinischen Establishment vernachlässigt zu fühlen, als wäre sie in einem Niemandsland gefangen.

In einem Interview mit Women's Health schildert Halle Berry, wie sie eine lange Zeit der Perimenopause durchlebte, ohne zu verstehen, was mit ihr geschah. Sie fühlte sich in ihrem eigenen Körper fremd. Zeitweise verwechselten Ärzte sogar gynäkologische Symptome mit Herpes. Diese Erfahrung öffnete ihr die Augen für die mangelnde Ausbildung vieler Ärzte, die über diese entscheidende Phase im Leben einer Frau immer noch weitgehend uninformiert sind. Sie wirkte als Katalysator und ermutigte sie zur Gründung der kollaborativen Plattform Respin, einer Art „geschütztem Raum“ für Frauen in den Wechseljahren.

„Wir verdienen mehr Ressourcen, mehr finanzielle Mittel, mehr Bildung, mehr Forschung, denn wir haben das Recht zu verstehen, wie unser Körper funktioniert und was das Beste für uns ist“, schließt Halle Berry, die ebenfalls einen Oscar für ihre Freundlichkeit verdient.