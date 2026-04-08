Mit 64 Jahren spricht dieses berühmte Model aus den 1980er Jahren über den Druck, „schön zu bleiben“.

Kim Alexis, ein US-amerikanisches Model und Schauspielerin, die in den 1980er-Jahren zu den führenden Persönlichkeiten der Laufstege zählte, spricht heute über den Druck, dem Schönheitsideal zu entsprechen und mit dem Älterwerden umzugehen. Sie teilt ihre Sicht auf die Entwicklung von Schönheitsidealen und die zunehmende Selbstakzeptanz im Alter.

Eine Ikone der 1980er Jahre, konfrontiert mit den Anforderungen der Jugend

In den 1980er-Jahren etablierte sich Kim Alexis als eines der führenden Gesichter der internationalen Modewelt. Sie erschien in Vogue und Cosmopolitan und lief für mehrere große Modehäuser, darunter Gucci und Ralph Lauren, über den Laufsteg. Sie gehörte zu einer Generation von Models, die die Branche zusammen mit Christie Brinkley, Janice Dickinson und Paulina Porizkova prägten.

Kim Alexis, die Ende der 1970er-Jahre entdeckt wurde, unterzeichnete einen lukrativen Vertrag mit dem Kosmetikhersteller Revlon, was ihre Bekanntheit in der Schönheitsbranche deutlich steigerte. Heute spricht das ehemalige Supermodel offen über die Erwartungen, denen Frauen in einer Branche ausgesetzt sind, in der Jugend oft im Vordergrund steht.

„Altern ist unvermeidlich“: Eine Botschaft der Akzeptanz

In einer kürzlich in den sozialen Medien veröffentlichten Stellungnahme bekräftigt Kim Alexis, dass der Druck, jung zu bleiben, für viele Frauen Realität ist. Sie betont außerdem, wie wichtig es ist, die Veränderungen, die mit der Zeit einhergehen, zu akzeptieren.

Sie betont, dass sich die Wahrnehmung von Schönheit mit den Lebenserfahrungen weiterentwickelt. Sie hebt die Bedeutung von Selbstvertrauen und innerer Ausgeglichenheit hervor und ist der Ansicht, dass das Selbstbild nicht nur vom Aussehen abhängt. Kim Alexis erklärt insbesondere, dass bestimmte altersbedingte Veränderungen, wie die Menopause oder hormonelle Schwankungen, das Verhältnis zum eigenen Körper beeinflussen können.

Eine Karriere, die von den Anforderungen der Modeindustrie geprägt war

Wie andere Models ihrer Generation sah sich Kim Alexis strengen Schönheitsidealen ausgesetzt. Sie erklärt, dass sie schon in jungen Jahren unter Druck stand, den Erwartungen der Branche zu entsprechen, insbesondere was ihre Figur betraf. Sie spricht auch über die Herausforderungen im Zusammenhang mit einer Schilddrüsenunterfunktion, einer Hormonstörung, die Gewicht und Energieniveau beeinflussen kann.

Kim Alexis erklärt, dass diese Erfahrungen dazu beigetragen haben, ihr Verhältnis zu Image und körperlicher Leistungsfähigkeit zu verändern. Sie weist außerdem darauf hin, dass die Modebranche mitunter Kriterien priorisiert, die langfristig schwer einzuhalten sind, was manche Prominente dazu veranlassen kann, sich allmählich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen.

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Älterwerden in einer bildzentrierten Branche

Kim Alexis ist der Ansicht, dass weibliche Vorbilder oft mit einem statischen Bild assoziiert werden. Sie vermutet, dass manche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens einen impliziten Druck verspüren, ihr Aussehen vom Beginn ihrer Karriere beizubehalten. Laut Alexis bleibt das Thema Altern in der Imagebranche ein sensibles Thema, auch wenn sich die Einstellung dazu allmählich ändert. Heute bevorzugt sie einen Ansatz, der auf allgemeine Gesundheit und Wohlbefinden abzielt, anstatt ein unveränderliches Aussehen zu propagieren.

Dieser Diskurs ist Teil einer umfassenderen Entwicklung.

Kim Alexis' Aussage ist Teil eines breiteren Trends, in dem sich zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit dem Thema Altern und Schönheitsidealen auseinandersetzen. In den letzten Jahren haben viele Models und Schauspielerinnen ein inklusiveres Bild vom Alter in Mode und Medien gefördert. Einige Kampagnen feiern mittlerweile vielfältigere Profile, die unterschiedliche Lebensphasen widerspiegeln. Für Kim Alexis könnte diese Entwicklung dazu beitragen, die Wahrnehmung von Schönheit zu verändern und den Druck, den manche Frauen verspüren, zu verringern.

Abseits des hektischen Laufstegs erklärt Kim Alexis, dass sie nun mehr Wert auf persönliche Ausgeglichenheit legt. Sie betont, dass Selbstvertrauen durch Erfahrung gestärkt werden kann. Ihre Geschichte verdeutlicht die Herausforderungen, denen Frauen in Branchen begegnen, in denen das Aussehen von größter Bedeutung ist, und unterstreicht gleichzeitig die Möglichkeit, Schönheitsideale im Laufe der Zeit neu zu definieren.