Dieses schwangere Model strahlt auf der Tribüne bei der Weltmeisterschaft.

Eine werdende Mutter sorgte bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ (11. Juni bis 19. Juli) für eine Überraschung auf der Tribüne. Das ungarische Model und die Schauspielerin Barbara Palvin, die ihr erstes Kind erwartet, teilte auf Instagram mehrere Fotos, die während eines Spiels in den USA entstanden waren. Sichtlich überglücklich präsentierte sie stolz ihren Babybauch in einem eleganten, strahlend schwarzen Outfit.

Ein schwarzer Look, der ihren Babybauch wunderschön betont.

Für diesen Auftritt wählte Barbara Palvin ein komplett schwarzes Outfit. Sie trug ein langärmeliges, gerafftes Oberteil mit einem Ausschnitt vorne, der ihren Babybauch enthüllte, kombiniert mit einem langen, fließenden Rock. Eine große Sonnenbrille mit getönten Gläsern und ein bewusst lockerer Dutt rundeten diesen entspannten Sommerlook ab. Anstatt ihre Schwangerschaft zu verstecken, betonte Barbara Palvin sie ganz bewusst und genoss diesen Moment mit natürlicher Leichtigkeit.

Eine strahlende werdende Mutter

Neben ihrem Outfit war es vor allem Barbara Palvins Ausstrahlung, die alle in ihren Bann zog. Auf den Fotos sieht man sie lächelnd, die Arme erhoben, sichtlich den Moment genießend. Eine ansteckende Freude, die perfekt das berühmte „Schwangerschaftsglühen“ verkörpert – jene Ausstrahlung, die werdenden Müttern oft zugeschrieben wird. Indem sie diese Bilder teilte, gewährte Barbara Palvin ihren Followern einen spontanen und strahlenden Einblick in ihre Schwangerschaft.

Zusammen mit ihrem Ehemann Dylan Sprouse

Dieser Auftritt erfolgte nur wenige Wochen nach der vielbeachteten Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft. Bei den Filmfestspielen von Cannes 2026 verkündeten Barbara Palvin und ihr Ehemann, der italienisch-amerikanische Schauspieler Dylan Sprouse, dass sie ihr erstes Kind erwarteten, das Ende des Sommers zur Welt kommen sollte. Das Paar, das seit 2023 verheiratet ist, besuchte das Wettbewerbsspiel gemeinsam und genoss diesen festlichen Moment Seite an Seite. Ein glücklicher Augenblick, nur wenige Wochen vor der Geburt ihres Babys.

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Ein Topmodel

Schon in jungen Jahren entdeckt, hat sich Barbara Palvin als eines der bekanntesten Models ihrer Generation etabliert. Sie ist ein gefragtes Gesicht auf den Laufstegen und in internationalen Kampagnen und schlägt nun ein neues Kapitel in ihrem Leben auf, indem sie Karriere und Mutterschaft unter einen Hut bringt. Diese Phase scheint sie mit Gelassenheit und Freude zu erleben, wie ihr Auftritt bei einem Spiel der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ 2026 beweist.

Mit ihrem komplett schwarzen Outfit und ihrem strahlenden Lächeln sorgte Barbara Palvin für einen der herzerwärmendsten Auftritte der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Stolz präsentierte die werdende Mutter ihren Babybauch und bewies damit, dass Eleganz und Schwangerschaft perfekt zusammenpassen. Ein rührender Moment, der ihre Fans begeisterte.