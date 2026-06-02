Dua Lipas Hochzeit: Die Sängerin begeistert ihre Fans mit neuen Fotos

Die britische Singer-Songwriterin Dua Lipa hat die Tür zu ihrer Hochzeit geöffnet. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie die ersten Bilder ihrer bevorstehenden Hochzeit mit dem britischen Schauspieler Callum Turner, die am 31. Mai 2026 stattfinden soll. Die Fotos berührten sofort ihre Millionen Follower.

Emotional aufgeladene Fotos

Die teils in Schwarz-Weiß gehaltene Publikation enthüllt einige Höhepunkte des Tages. Auf einem Foto warten die Frischvermählten verliebt auf einer Bank vor dem Rathaus. Auf einem anderen steigen sie Hand in Hand und strahlend die Stufen des Gebäudes hinunter, während ihre Lieben sie mit Blütenblättern überschütten. Ein drittes Bild zeigt sie in einer Umarmung, wobei der breitkrempige Hut der Braut Dua Lipa ihre Gesichter sanft verdeckt. Ein romantisches Detail: Dua Lipa hielt einen Strauß isländischer Mohnblumen in zarten Farbtönen.

Ein Hochzeitsoutfit

Für diesen Anlass wählte Dua Lipa ein maßgeschneidertes Couture-Kleid, entworfen von ihrem Kreativdirektor Daniel Roseberry. Weit entfernt vom traditionellen Brautkleid entschied sie sich für ein elfenbeinfarbenes Ensemble bestehend aus einer taillierten Jacke und einem asymmetrischen Rock. Abgerundet wurde der Look durch einen spektakulären Hut mit breiter Krempe, weiße Handschuhe und dazu passende Pumps mit spitzer Zehenpartie. An ihrer Seite setzte Callum Turner auf dezente Eleganz und trug einen marineblauen Anzug mit Krawatte im gleichen Farbton.

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Eine standesamtliche Ehe

Laut Presseberichten gaben sich Dua Lipa und Callum Turner am 31. Mai 2026 – ein Datum, das Dua Lipa selbst in der Bildunterschrift ihres Instagram-Posts bestätigte – in einer standesamtlichen Zeremonie im Old Marylebone Town Hall in London das Jawort. Die Feier fand im engsten Familien- und Freundeskreis statt. Dua Lipa und Callum Turner, deren Beziehung Anfang 2024 öffentlich wurde, hatten sich bereits verlobt, bevor sie 2025 ihre Verlobung offiziell bekannt gaben.

Mit diesen Bildern gewährt Dua Lipa ihren Fans einen seltenen und berührenden Einblick in einen intimen Moment. Zwischen eleganter Haute Couture, feierlichem Ambiente und geteilten Emotionen markiert diese Hochzeit ein neues, persönliches Kapitel im Leben einer der erfolgreichsten Künstlerinnen ihrer Generation.