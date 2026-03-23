Die amerikanische Schauspielerin Chase Infiniti sah bei der Eröffnung des Series Mania Festivals im französischen Lille in einem prächtigen, indigoblauen Rüschenkleid wie eine wahre Prinzessin aus.

Ein modernes Prinzessinnenkleid

Für ihren Auftritt auf dem roten Teppich in Lille am 20. März wählte die Schauspielerin eine tief indigoblaue Kreation, die komplett von Louis Vuitton maßgeschneidert worden war. Das luxuriöse Satinkleid bestach durch einen romantischen Rüschenausschnitt, ein mehrlagiges, plissiertes Oberteil und vor allem durch einen voluminösen Reifrock, der sich wie ein königliches Ballkleid ausbreitete. Jede Bewegung erzeugte einen fließenden Stoffeffekt und unterstrich ihren modernen Prinzessinnen-Charme. Die Fans waren begeistert: „Eine Prinzessin!“ oder „Lila steht dir ausgezeichnet!“

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Minimales Design, maximale Wirkung

Als neueste Markenbotschafterin von Luxusmarken ließ Chase Infiniti das Kleid für sich sprechen. Sie kombinierte ihr Outfit schlicht mit einem zarten Choker mit Rankenmuster, der ihr Dekolleté umspielte, ohne das Kleid zu überstrahlen. Ihre Haare waren elegant hochgesteckt, ähnlich dem raffinierten Make-up, das sie bei den Oscars trug. Ein frisches Make-up unterstrich ihren Teint, und ein rosaroter Lippenstift harmonierte perfekt mit dem tiefen Blau des Kleides.

Seit ihrem Durchbruch mit der Rolle der Willa in dem Oscar-prämierten Film „One Battle After Another“ begeistert die amerikanische Schauspielerin Chase Chase Infiniti immer wieder mit spektakulären Looks: Nach ihrem wallenden lavendelfarbenen Kleid bei den Oscars hat dieses indigoblaue Ensemble ihren Status als „neue Königin des roten Teppichs“ endgültig gefestigt. Ihre Zusammenarbeit mit der Luxusmarke Louis Vuitton – von der Oscar-Verleihung bis zum Series Mania Festival – hat sie bereits zu einer der prominentesten Modebotschafterinnen der Gegenwart gemacht.