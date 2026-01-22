Mit ihren kurzen Haaren sorgt Selena Gomez mit ihrem "Marilyn Monroe"-Look für Furore.

Selena Gomez hat das Internet mal wieder im Sturm erobert. Die amerikanische Sängerin, Songwriterin, Schauspielerin, Produzentin und Unternehmerin teilte kürzlich eine Reihe von Fotos auf Instagram mit dem kurzen Kommentar: „Kurze Serie 💇‍♀️“. Eine kurze Nachricht, die aber ausreichte, um eine Flut begeisterter Reaktionen auszulösen.

Ein Retro-Hollywood-Look

Die „Lose You to Love Me“-Sängerin präsentiert ihre neue Kurzhaarfrisur. Auf den Fotos ist Selena nur in ein weißes Handtuch gehüllt und gibt den Blick auf ihren Retro-Bob mit Pony frei, der eindeutig von Marilyn Monroe inspiriert ist. Leicht gelockte braune Haare, ein Hauch von rosa Rouge und ein eleganter Lippenstift runden den Look ab.

Dieser „Old Hollywood“-Stil ist kein Zufall. Selena Gomez hatte diese Transformation bereits Anfang Januar bei den Golden Globes 2026 begonnen. Sie sah umwerfend aus in einem schwarzen Samtkleid von Chanel, verziert mit weißen Federn und Seidenblumen. Die spektakuläre Kreation, die über 300 Arbeitsstunden in Anspruch nahm, verkörperte die ganze Eleganz des klassischen Hollywood. Diese neue Fotoserie folgt derselben Inspiration: eine klare Hommage an die Filmikonen der 1950er-Jahre, von Marilyn Monroe bis Dorothy Dandridge.

Eine wahre Modeikone

Seit einigen Monaten experimentiert Selena Gomez verstärkt mit ihrem Image. Bereits im vergangenen Dezember begeisterte sie in einem glitzernden, mit Fransen besetzten Disco-Kleid von Dôen, fotografiert von ihrer Stylistin Erin Walsh. Walsh, die auch die amerikanische Schauspielerin Anne Hathaway und die indisch-amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Produzentin Mindy Kaling in Sachen Mode berät, hat den Stil der Sängerin erfolgreich in Richtung einer schicken, retro-romantischen Ästhetik weiterentwickelt.

Dieses neue Kapitel scheint auch Selena Gomez' neu gefundenes Gleichgewicht widerzuspiegeln, nachdem sie im Herbst 2025 den Produzenten Benny Blanco geheiratet hat. Das sehr zurückgezogen lebende Paar gibt nur selten Einblicke in sein Privatleben, doch seine enge Verbundenheit ist unübersehbar. Zwischen einem harmonischen Liebesleben und künstlerischer Erfüllung scheint Selena ihr Glück gefunden zu haben.

Mit ihrem Kurzhaarschnitt, inspiriert von den Diven des alten Hollywood, unterstreicht Selena Gomez ihren Status als moderne Ikone: elegant und zutiefst authentisch. Mehr als nur eine Haarveränderung – ihr neuer Look zeigt eine Frau, die sich selbst voll und ganz annimmt – eine Mischung aus Nostalgie und Erneuerung.