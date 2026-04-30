Die amerikanische Sängerin Lizzo feiert ihren Geburtstag in einem "gewagten" schwarzen Kleid

Lizzo ließ es sich zu ihrem 38. Geburtstag nicht nehmen, groß zu feiern. Am 27. April 2026 beging die Sängerin ihren Geburtstag im Chateau Marmont in Los Angeles in einem transparenten schwarzen Kleid – und nutzte die Gelegenheit, um Neuigkeiten zu verkünden, die für noch mehr Aufsehen sorgten als ihr Outfit.

Ein Jubiläum, verbunden mit einer wichtigen Ankündigung

Wenige Stunden vor ihrer Geburtstagsparty postete Lizzo auf Instagram ein Foto ihrer manikürten Hand, die eine Miniaturversion von sich selbst hielt. Damit kündigte sie die Veröffentlichung ihres dritten Studioalbums „Bitch“ für den 5. Juni 2026 an . „Alles Gute zum Geburtstag! Zur Feier des Tages präsentiere ich euch – MEIN NEUES ALBUM AM 5. JUNI!“, schrieb sie dazu. So machte sie ihren Geburtstag kurzerhand zu einem musikalischen Event.

Das schwarze Kleid, das alles enthielt

Für den Abend im Chateau Marmont trug Lizzo ein langes schwarzes Kleid mit Spaghettiträgern, zwei Cut-outs an der Hüfte und transparenten Mesh-Einsätzen an den Seiten der Beine, die entlang des gesamten Rocks einen Hauch von Haut durchblitzen ließen. Das figurbetonte Kleid schmeichelte ihrer Figur und betonte ihre Kurven, während es mit Kontrasten zwischen Transparenz und Opazität spielte. Ein Look, der gleichermaßen glamourös und elegant war.

Zubehör, das die Wirkung verstärkt

Um ihren Look abzurunden, trug Lizzo schwarze Lackleder-Stilettos mit spitzer Zehenpartie, eine rechteckige Sonnenbrille mit Bügeln und mehrere Armreifen. Eine braune Pelzstola, die um ihre Arme drapiert war, bildete einen sanften, aber dennoch dramatischen Kontrast. Ihre Frisur – lange, goldblonde Wellen – und der matte, rosafarbene Lippenstift mit dramatisch geschwungenen Wimpern vervollständigten den sorgfältig geplanten Look.

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Ein sehr ereignisreicher Frühling 2026

Dieser Geburtstag krönt einen besonders ereignisreichen Frühling für Lizzo. Am ersten Coachella-Wochenende, dem 10. April, sorgte sie mit einem Überraschungsauftritt auf der Sahara-Bühne an der Seite der amerikanischen Rapperin Sexyy Red für Furore. Dort spielte sie Flöte und tanzte in einem schwarzen Body mit Cut-outs auf einer riesigen Labubu-Puppe. Zwischen Coachella, der Ankündigung ihres Albums und dieser unvergesslichen Geburtstagsparty scheint Lizzo beschlossen zu haben, dass 2026 ihr Jahr wird.

Ein neues Album angekündigt, ein hauchzartes schwarzes Kleid, ein Abend im Chateau Marmont mit ihrem Liebsten – Lizzo feierte ihren 38. Geburtstag so, wie sie alles tut: mit Brillanz, ohne Zurückhaltung und mit Musik.