Wer ist Jessie Buckley, die irische Schauspielerin, die bei den Oscars 2026 für Furore sorgte?

Die irische Schauspielerin Jessie Buckley avancierte bei den Academy Awards 2026 zu einem der größten Stars. Sie gewann den Oscar als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in „Hamnet“ und schrieb damit Geschichte als erste Irin, der diese Ehre in dieser Kategorie zuteilwurde. Noch vor wenigen Jahren war sie der breiten Öffentlichkeit relativ unbekannt, doch seither hat sie sich eine bemerkenswerte Karriere in Independent-Filmen, Fernsehserien und Theaterstücken aufgebaut.

Eine Schauspielerin, die durch Bühnen- und Fernsehauftritte berühmt wurde.

Jessie Buckley wurde im Dezember 1989 in Killarney, County Kerry, Irland, geboren. Die Schauspielerin und Sängerin erlangte bereits in jungen Jahren Bekanntheit durch ihre Teilnahme an der britischen Talentshow „I’d Do Anything“ im Jahr 2008, wo sie das Finale erreichte. Nach dieser ersten medialen Präsenz absolvierte sie eine Ausbildung an der Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in London, einer der renommiertesten Schauspielschulen Großbritanniens.

Ihre Karriere nahm dann allmählich im Fernsehen Gestalt an. Sie wirkte in dem Historiendrama „Krieg und Frieden“ (2016) und der Serie „Taboo“ (2017) mit. Internationale Bekanntheit erlangte sie anschließend durch bemerkenswerte Projekte wie die Miniserie „Chernobyl“ (2019) und die Serie „Fargo“. Parallel dazu verfolgte sie eine Theaterkarriere und gewann unter anderem einen Laurence Olivier Award für ihre Darstellung der Sally Bowles im Musical „Cabaret“.

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Unvergessliche Filmrollen

Jessie Buckley machte 2017 mit dem Independentfilm „Beast“ erstmals auf sich aufmerksam, in dem sie ihr Debüt in einer Hauptrolle gab. Mit dem Musicalfilm „Wild Rose“ (2018), in dem sie eine schottische Country-Sängerin mit großen Ambitionen verkörperte, erlangte sie größere Bekanntheit. Für diese Leistung wurde sie für einen BAFTA als Beste Hauptdarstellerin nominiert. 2021 erhielt sie für ihre Rolle in „The Lost Daughter“ eine Oscar-Nominierung als Beste Nebendarstellerin und etablierte sich damit als eine der vielversprechendsten Schauspielerinnen ihrer Generation.

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Eine Schlüsselrolle in "Hamnet"

Der Durchbruch gelang 2026 mit dem Film „Hamnet“ von Regisseurin Chloé Zhao, basierend auf dem Roman von Maggie O’Farrell. In diesem historischen Drama verkörpert Jessie Buckley Agnes Shakespeare, die Ehefrau des Dramatikers William Shakespeare. Der Film thematisiert die Trauer des Paares nach dem Tod ihres Sohnes Hamnet, ein Ereignis, das die Entstehung der Tragödie „Hamlet“ inspiriert haben soll.

Jessie Buckleys Darstellung, die für ihre emotionale Intensität gelobt wurde, brachte ihr in der Award-Saison zahlreiche Auszeichnungen ein, darunter Golden Globes, BAFTAs und Critics' Choice Awards, bevor sie schließlich bei den Oscars triumphierte. Bei der Oscarverleihung 2026 in Los Angeles gewann sie den Oscar als Beste Hauptdarstellerin und schrieb damit Geschichte als erste irische Frau, der diese Ehre in dieser Kategorie zuteilwurde.

Eine Karriere im Aufstieg

Jessie Buckley hat sich als eine der angesehensten Schauspielerinnen des internationalen Kinos etabliert. Ihre Karriere, geprägt von vielfältigen Rollen in Independent-Filmen, Fernsehen und Theater, zeugt von einem hohen Anspruch an Professionalität. Nach dem Erfolg von „Hamnet“ wird erwartet, dass sie weiterhin große Filmprojekte übernimmt und damit ihren Status als eine der wichtigsten Schauspielerinnen ihrer Generation untermauert.

Mit diesem Oscar hat Jessie Buckley einen entscheidenden Meilenstein in ihrer von Kritikern bereits gefeierten Karriere erreicht. In nur wenigen Jahren hat sich die irische Schauspielerin dank intensiver Darbietungen und künstlerisch kluger Entscheidungen etabliert. Ihr Triumph für „Hamnet“ ist nicht nur eine persönliche Auszeichnung, sondern auch die Anerkennung eines Talents, das sie mit jedem ihrer Projekte aufs Neue unter Beweis gestellt hat.