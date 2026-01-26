Search here...

Mit 38 Jahren wagt dieses Model es, im Schnee einen kurzen Look zu tragen.

Julia P.
@rosiehw/Instagram

Im Urlaub in den österreichischen Alpen posierte das britische Model und die Unternehmerin Rosie Huntington-Whiteley in einem weißen Outfit unter einem cremefarbenen Kunstpelzmantel, passendem Hut und flauschigen Stiefeln vor der Kulisse schneebedeckter Berge. Dieser Kontrast zwischen ihrer Haut und der eisigen Kälte sorgte auf Instagram für Furore und erreichte Millionen von Aufrufen.

Ein "Après-Ski"-Stil

In ihrem Instagram-Karussell vom 9. Januar 2026 posiert Rosie Huntington-Whiteley in einem Outfit von Alo Yoga: ein minimalistisches weißes Triangel-Top, eine kurze Jacke aus opulentem Kunstpelz und eine flauschige Mütze – alles inmitten knöcheltiefen Schnees. Sie hat die Jacke teilweise aufgeknöpft und gibt so den Blick auf ihren Bauch frei, ihr gewelltes blondes Haar fällt über den Pelz, vor der Kulisse alpiner Chalets. Dieser Look ist typisch für ihre „minimalistische Glamour“-Ästhetik.

Die Fans sind außer sich, die Besorgten sind in Alarmbereitschaft.

Die Kommentare strotzen vor Bewunderung: „Du bist eine Göttin!“ oder „Wie schaffst du es, im Schnee so perfekt auszusehen?“ Viele loben ihren Mut und ihre Figur nach der Schwangerschaft. Andere hingegen sorgen sich um die Kälte: „Frieren ihr die in dem kurzen Outfit nicht?“ , „So schön, aber mir ist kalt für sie!“ , „Wie schafft sie es, nicht zu frieren?“ Zwischen Faszination und Besorgnis lässt der Post niemanden kalt, und das Foto generiert weiterhin Reaktionen sowie Tausende von Likes und Shares.

Rosie Huntington-Whiteley interpretiert Winter-Chic neu mit einem weißen Outfit im Schnee und beweist, dass Eleganz und ein Hauch von Abenteuer durchaus vereinbar sind. Sie kreiert einen Stil, der polarisiert, um die Herzen der Menschen geradezu zu erobern.

Ich bin Julia, Journalistin mit Leidenschaft für fesselnde Geschichten. Mit meinem kreativen Schreibstil und meinem scharfen Blick beleuchte ich die unterschiedlichsten Themen – von aktuellen Trends und gesellschaftlichen Fragen bis hin zu kulinarischen Genüssen und Schönheitsgeheimnissen.
In ihrem Leopardenmuster-Outfit sorgt die Figur dieser Sängerin für Furore.

