Schauspielerin Emily Blunt bezaubert in einem skulpturalen Kleid, das mit 400 Perlen besetzt ist.

Fabienne Ba.
Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Die britisch-amerikanische Schauspielerin Emily Blunt sorgte kürzlich bei der New Yorker Premiere von „Der Teufel trägt Prada 2“ für einen bleibenden Eindruck. Im Lincoln Center präsentierte sie sich mit einem theatralischen und zugleich eleganten Auftritt und bestätigte damit ihren Status als führende Stilikone auf dem internationalen roten Teppich.

Ein Haute-Couture-Kleid von außergewöhnlicher Handwerkskunst

Für diesen Anlass trug Emily Blunt eine Kreation von Schiaparelli aus der Haute-Couture-Kollektion Frühjahr/Sommer 2026. Das skulpturale Kleid aus mehreren Lagen elfenbeinfarbenem Tüll bestach durch seine luftige und voluminöse Silhouette. Laut dem Modehaus erforderte das Stück fast 4.000 Arbeitsstunden und wurde mit Tausenden von Seidenfedern verziert, die seine spektakuläre und beinahe ätherische Wirkung noch verstärkten.

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400 Perlen für einen einzigartigen, juwelenartigen Glanz

Es war der Schmuck, der alle Blicke auf sich zog. Die Schauspielerin trug Kreationen von Mikimoto aus der Kollektion „Les Pétales Place Vendôme Rosés“. Inspiriert von der zarten Bewegung von Rosenblättern, vereinten diese Stücke Roségold, Diamanten und Akoya-Zuchtperlen. Insgesamt bestand dieses außergewöhnliche Ensemble aus fast 400 Perlen: ein mit Dutzenden von Perlen besetztes Choker-Halsband, dazu passende Armbänder und Ohrringe, die eine strahlende und kostbare Harmonie schufen.

Ein starker Trend rund um die neu interpretierte Perle

Die Auswahl dieser Schmuckstücke verdeutlicht einen deutlichen Trend: die Renaissance der Perle in einer zeitgenössischen Interpretation. Weit entfernt von ihrem klassischen Image erfindet sie sich heute durch moderne und kühne Designs neu, die von renommierten Schmuckhäusern getragen werden. Kombiniert mit einem so kunstvoll gefertigten Kleid wie dem von Emily Blunt unterstreicht diese meisterhafte Zusammenstellung von Perlen und Diamanten ein subtiles Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne.

Kurz gesagt, beweist Emily Blunt mit diesem Auftritt einmal mehr ihren makellosen Stil. Zwischen spektakulärer Haute Couture und außergewöhnlichem Schmuck kreiert die Schauspielerin einen unvergesslichen Look, der die Entwicklung des zeitgenössischen Chic perfekt veranschaulicht, wo jedes Detail zu einem Kunstwerk für sich wird.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
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