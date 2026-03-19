Mit 60 Jahren bezaubert Elizabeth Hurley in einem schimmernden Kleid.

Anaëlle G.
@elizabethhurley1 / Instagram

Die britische Schauspielerin, Model und Produzentin Elizabeth Hurley bezauberte alle bei der Portrait Gala 2026 in der National Portrait Gallery in London mit einem schimmernden, asymmetrischen Kleid, das ihre Figur perfekt in Szene setzte.

Ein spektakuläres und strukturiertes Kleid

Am 17. März 2026 sorgte Elizabeth Hurley auf dem roten Teppich für einen atemberaubenden Auftritt in einem figurbetonten Kleid, das mit Pailletten und Kristallen besetzt war. Es kombinierte einen langen Ärmel auf der einen Seite mit einem extrem hohen Beinschlitz auf der anderen. Ein spiralförmiges Motiv an der Hüfte verlieh dem Kleid dramatisches Volumen, während der Ausschnitt bei jeder Bewegung elegant ihr Bein enthüllte. Dieses Outfit betonte ihre Figur mit höchster Haute-Couture-Kunst.

Accessoires, die den Glanz unterstreichen

Elizabeth entschied sich außerdem für silberne Plateau-Heels, funkelnde Kronleuchter-Ohrringe und ein intensives Smokey-Eye-Make-up mit einem Hauch von Rosa auf den Lippen. Ihr glattes, glänzendes Haar, das über eine Schulter fiel, unterstrich diesen schimmernden Look mit zeitloser Eleganz. Diese minimalistische Wahl ließ das Kleid im Mittelpunkt stehen und machte jedes Foto zu einem ikonischen Bild.

Ein Galafest unter den Sternen

Die Veranstaltung (Portrait Gala 2026), die Mode, Kunst und Prominente zur Finanzierung der Galerie zusammenbringt, begrüßte unter anderem das britische Model und die Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley in einem tief ausgeschnittenen kleinen Schwarzen, die britische Schauspielerin Kristin Scott Thomas in einem langen, schlichten schwarzen Abendkleid sowie den britischen Komiker James Corden und die britische Fernsehmoderatorin Tamara Beckwith. Elizabeth Hurley, die Hand in Hand mit Beckwith fotografiert wurde, verkörperte die absolute Eleganz des Londoner Abends.

Kurz gesagt: Elizabeth Hurley, bekannt für ihr Versace-Kleid mit Sicherheitsnadeln (1994) und ihre Neuinterpretationen von Archivstücken (wie ein Versace-Kleid von 1999, das sie 2026 neu interpretierte), pflegt einen zeitlosen Stil. Mit 60 Jahren bestätigt sie ihren Status als Modeikone und widersetzt sich altersbedingten Konventionen, indem sie stets beeindruckende Looks kreiert.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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