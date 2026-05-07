Indem sie ihre Behinderung offen annimmt, überrascht diese Met-Gala-Gästin die Internetnutzer.

Anaëlle G.
@laurenwasser / Instagram

Das amerikanische Model Lauren Wasser, der beide Beine amputiert wurden, sorgte bei der Met Gala 2026 für Aufsehen. Sie trug ein goldenes Outfit von Prabal Gurung, das perfekt zum Motto des Abends „Mode ist Kunst“ passte. Auf dem roten Teppich präsentierte sie sich in einem kurzen, zweiteiligen goldenen Ensemble. Ein strahlender und sehr persönlicher Look, der im Nu die Aufmerksamkeit von Fotografen und Internetnutzern auf sich zog.

Ein Blick, der seine Geschichte feiert

Lauren Wasser ist bekannt für ihr Engagement im Kampf gegen das toxische Schocksyndrom. Sie verlor 2012 ihr rechtes und 2018 aufgrund von Komplikationen ihr linkes Bein. Bei der Met Gala 2026 versteckte sie ihre Behinderung nicht. Im Gegenteil, sie integrierte sie mit Stärke und Selbstbewusstsein in ihren Look und setzte so ein starkes Zeichen für Selbstvertrauen. Ihre goldenen Beinprothesen fügten sich nahtlos in ihr komplett goldenes Outfit ein – vom eleganten Blazer bis zu den passenden Bermudashorts – und verliehen ihr eine fast statuenhafte Ausstrahlung: kraftvoll und selbstbewusst von Kopf bis Fuß.

Eine viel diskutierte goldene Silhouette

Um ihr Outfit abzurunden, wählte Lauren Wasser mehrere Schmuckstücke: mehrere Diamantketten, auffällige Ringe und eine Statement-Uhr. Dazu trug sie eine goldene Baskenmütze in ihrem langen platinblonden Haar. Der Gesamteindruck war beeindruckend.

In den sozialen Medien wurde ihr Auftritt vielfach gelobt. Viele Nutzer waren der Ansicht, dass sie perfekt verkörperte, dass Mode auch ein Mittel des Ausdrucks und des Protests sein kann. Die Reaktionen auf Lauren Wassers Auftritt bei der Met Gala 2026 waren überwiegend positiv. Viele bezeichneten ihr Outfit als „ausdrucksstark“, „inspirierend“ und „wunderschön“, während andere dem Model zu ihrem Selbstbewusstsein gratulierten.

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Indem Lauren Wasser ihre Behinderung annahm, anstatt sie zu verleugnen, setzte sie ein starkes Zeichen. Ihr Auftritt erinnerte daran, dass der rote Teppich nicht nur eine Bühne ist, sondern auch ein Ort, an dem Menschen wichtige Botschaften vermitteln können. Mit ihrem goldenen Outfit bewies sie, dass Schönheit und Stil keinem einheitlichen Standard folgen. Ein kraftvoller, inspirierender und vielbeachteter Auftritt.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ich bin modebegeistert und immer auf der Suche nach Trends, die unsere Zeit widerspiegeln. Ich liebe es zu beobachten, wie Menschen sich kleiden, warum sie es tun und was Mode über uns aussagt. Jenseits der Laufstege und Silhouetten sind es die Geschichten, die mich wirklich faszinieren.
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