„Ich bin auf einem Ohr zu 60 % taub“: Olivia Rodrigos unerwartete Offenbarung

Die amerikanische Singer-Songwriterin, Musikerin und Schauspielerin Olivia Rodrigo überraschte ihre Fans in einem kürzlich geführten Interview. Sie verriet, dass sie auf dem linken Ohr zu 60 % taub ist – eine Tatsache, die sie humorvoll anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Albums mitteilte.

Eine „spielerische Frage“, die echtes Vertrauen freisetzt

Olivia Rodrigo enthüllte dies in der britischen Radiosendung KISS FM. Sie war zu Gast bei den Moderatoren Tyler West und Chloe Burrows, um über ihr mit Spannung erwartetes drittes Album „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ zu sprechen. Das Interview , das sich zunächst auf ihr neues Musikprojekt konzentrierte, nahm eine persönlichere Wendung, als einer der Albumtracks mit dem Titel „What’s Wrong with Me?“ zur Sprache kam.

Dieses Lied inspirierte Tyler West, einen der Moderatoren, zu einer humorvollen Frage : „Was stimmt denn eigentlich nicht mit dir?“, fragte er die Sängerin lachend. Anstatt auszuweichen, nutzte Olivia Rodrigo die Gelegenheit, über einen sehr persönlichen Aspekt ihres Lebens zu sprechen. „Eigentlich stimmt so einiges nicht mit mir“, begann sie scherzhaft. Dann enthüllte sie etwas, das nur wenige ihrer Fans kannten.

"60% Taubheit" im linken Ohr

„Ich bin auf dem linken Ohr tatsächlich zu 60 % taub. Wenn ihr also auf dieser Seite sitzen würdet [sie zeigt auf ihr linkes Ohr] und versuchen würdet, mir ein Geheimnis zu verraten, könnte ich euch nicht verstehen“, erklärte sie den Moderatoren. Und schelmisch fügte sie hinzu: „Wenn ihr mir also ein Geheimnis anvertrauen wollt, geht lieber an mein rechtes Ohr.“ Eine Enthüllung, die Chloe Burrows sichtlich überrascht sofort bemerkte: „Das ist ja unglaublich! Du bist Sängerin und trägst doch immer Ohrhörer. Wahnsinn!“

Teilweise Taubheit im Kindergarten festgestellt

Olivia Rodrigo entdeckte diese Besonderheit erst später. Bei einem Hörtest im Kindergarten erfuhr sie es. Die Sängerin hatte diese Erkenntnis bereits in einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“ im Dezember 2023 erwähnt. „Es ist ziemlich ungewöhnlich. Ich bin auf dem linken Ohr halbtaub. Ich wusste das bis zum Kindergarten nicht, als diese Tests bei allen Kindern gemacht wurden. Und dann hieß es: ‚Oh, du hast ein kleines Hörproblem‘“, erzählte sie damals. Diese frühe Entdeckung hielt sie jedoch nie davon ab, ihre künstlerischen Ambitionen zu verfolgen.

Eine Anekdote, die sie ihrer Fotografenfreundin erzählte

Um diese Besonderheit zu verdeutlichen, erzählte Olivia Rodrigo 2023 eine Anekdote über eine enge Freundin: „Eine meiner Freundinnen ist die fantastische Fotografin Petra Collins, und sie hat eine sehr schlechte Sehkraft. Wir scherzen immer, dass ich Musik mache, weil ich schlecht höre, und sie fotografiert, weil sie schlecht sieht“, verriet sie. Eine humorvolle Bemerkung, die zeigt, wie Olivia Rodrigo gelernt hat, mit ihrer Andersartigkeit zu leben – und sie sogar in eine Quelle der Inspiration zu verwandeln.

Ein Thema, das von Künstlern selten behandelt wird

Olivia Rodrigos Offenheit in dieser Angelegenheit ist umso bemerkenswerter, als das Thema Hörverlust unter Künstlern, insbesondere in der Musikbranche, nach wie vor relativ tabuisiert wird. Für eine Sängerin, die die meiste Zeit im Studio, auf der Bühne oder mit Kopfhörern verbringt, ist es ungewöhnlich, offen über ihren Hörverlust zu sprechen. Indem sie sich dazu entschließt, dies öffentlich und so offen anzusprechen, trägt Olivia Rodrigo dazu bei, das Schweigen um eine Realität zu brechen, die weltweit viele Menschen betrifft.

Mit wenigen humorvollen Sätzen tat Olivia Rodrigo weit mehr, als nur ihr neues Album zu bewerben. Sie teilte einen Teil ihres Lebens und sprach über ihre Hörbehinderung, zu der sie öffentlich steht. Diese Offenbarung beweist – falls überhaupt noch ein Beweis nötig war –, dass die größten Stimmen des Pop nicht immer die sind, die man erwarten würde – und dass es möglich ist, eine persönliche Eigenschaft in eine kreative Stärke zu verwandeln.