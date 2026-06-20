Mit ihrem Outfit im „Zerrissen-Look“ sorgt Kehlani in der Wüste für Aufsehen.

Die amerikanische Sängerin, Songwriterin und Tänzerin Kehlani teilte auf Instagram eine Reihe von Fotos aus der Wüste, auf denen sie ein Outfit im Used-Look trägt. Der Look begeisterte ihre Follower sofort – der Beitrag hat bereits über 500.000 Likes erhalten.

Ein Outfit mit "Zerrissen-Effekt"

Im Zentrum dieses Looks steht eine bewusst „abgenutzte“ Ästhetik mit ausgefransten Säumen und offenen Kanten. Kehlani trug ein ärmelloses, dunkelbraunes Crop-Top mit eckigem Ausschnitt, kombiniert mit einem passenden Rock, der durch lange, zerfetzte Stoffstreifen wie schwebende Fetzen verlängert wurde. Das Ensemble wirkt schick, leicht ländlich und hat einen Hauch von Überlebensinstinkt – irgendwo zwischen Haute Couture und postapokalyptischer Welt.

Accessoires im gleichen Stil

Um ihr Outfit abzurunden, wählte Kehlani passende Accessoires: breite braune Armbänder, eine auffällige Halskette mit Ethno-Einflüssen und hohe braune Wildlederstiefel. Ihr Haar trug sie offen und ihr Make-up war in rauchigen Brauntönen gehalten, was perfekt zum Look passte. All diese Details unterstreichen den stimmigen Gesamteindruck des Ensembles in erdigen Farben.

Eine Wüstenlandschaft

Die Wahl des Drehorts war alles andere als zufällig. Mitten in der Wüste fotografiert, setzte Kehlani auf perfekte Harmonie zwischen ihrem Outfit und der umgebenden Landschaft in Braun- und Sandtönen. „Es könnte schiefgehen, wenn wir hier so schnell fahren …“, kommentierte sie das Foto und unterstrich damit die geheimnisvolle und filmische Atmosphäre der Serie. In den Kommentaren überschütteten ihre Fans sie mit Lob und lobten „eine ebenso gewagte wie meisterhafte Inszenierung“.

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Ein Künstler mit einem unverwechselbaren Stil

Diese Veröffentlichung bestätigt Kehlanis Vorliebe für gewagte Ästhetik. Nachdem sie in der R&B-Szene zu Ruhm gelangte und mehrere gefeierte Alben veröffentlichte, pflegt sie ein freies und selbstbewusstes Image, sowohl in ihrer Musik als auch in ihren Modeentscheidungen. Ihre öffentlichen Auftritte zeugen von einem ausgeprägten Sinn für Dramatik.

Mit ihrem lässigen Outfit und der Wüstenkulisse gelingt Kehlani ein Auftritt, der zwischen Mode und Performancekunst changiert. Durch die Wahl einer rohen Ästhetik und einer stimmigen Welt beweist sie einmal mehr ihren unkonventionellen Denkstil.