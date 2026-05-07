„Ein androgyner Look“: Der Stil dieses französischen Models spaltet die Gemüter.

Das französische Model und die Schauspielerin Loli Bahia sorgte bei der Met Gala 2026 in einem komplett schwarzen Outfit für Aufsehen. Sie trug eine gerade geschnittene, plissierte Hose und eine Jacke mit breiten Schultern von Anthony Vaccarello. Eine schlichte, aber dennoch ausdrucksstarke Wahl, die perfekt zum Motto des Abends „Mode ist Kunst“ passte.

Ein starker maskulin-femininer Stil

Mit dieser von Herrenmode inspirierten Silhouette entschied sich Loli Bahia erneut für einen minimalistischen und streng strukturierten Stil. Der fast direkt auf der Haut getragene Blazer verstärkte den grafischen Gesamteindruck. Seit Jahren bemerken einige Internetnutzer, dass sie eine „androgyne Ausstrahlung“ besitzt – ein Kommentar, der oft mit ihren Gesichtszügen, ihrer Frisur und auch ihren Modeentscheidungen in Verbindung gebracht wird.

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Ein Look, der die Meinungen spaltet

Die Meinungen in den sozialen Medien gingen auseinander. Einige lobten die „kraftvolle, moderne und sehr elegante Silhouette“ und meinten, Loli Bahia verkörpere „perfekt den Saint-Laurent-Spirit“. Andere hingegen waren weniger begeistert und hielten den Look für „zu streng“ oder „zu zurückhaltend“ für ein Event wie die Met Gala. Dieser Meinungsunterschied befeuerte die Diskussionen.

Letztendlich sollten der Körper und das Aussehen von Frauen niemals Gegenstand öffentlicher Debatten sein. Loli Bahia wollte sich einfach so für die Met Gala kleiden, und das ist ihr gutes Recht. Sie sucht weder Bestätigung noch Zustimmung von Fremden im Internet. Indem sie ihren Look auf ihrem Instagram-Account teilt, hält sie in erster Linie die Erinnerung an einen unvergesslichen Abend fest, ganz im Einklang mit ihrem Stil und ihrer Persönlichkeit.

Letztendlich bewies das französische Model Loli Bahia mit ihrem schwarzen Hosenanzug, dass ein Look auch ohne das „Spektakuläre“ Eindruck machen kann.