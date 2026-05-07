„Ein androgyner Look“: Der Stil dieses französischen Models spaltet die Gemüter.

Léa Michel
@lolibahiaa / Instagram

Das französische Model und die Schauspielerin Loli Bahia sorgte bei der Met Gala 2026 in einem komplett schwarzen Outfit für Aufsehen. Sie trug eine gerade geschnittene, plissierte Hose und eine Jacke mit breiten Schultern von Anthony Vaccarello. Eine schlichte, aber dennoch ausdrucksstarke Wahl, die perfekt zum Motto des Abends „Mode ist Kunst“ passte.

Ein starker maskulin-femininer Stil

Mit dieser von Herrenmode inspirierten Silhouette entschied sich Loli Bahia erneut für einen minimalistischen und streng strukturierten Stil. Der fast direkt auf der Haut getragene Blazer verstärkte den grafischen Gesamteindruck. Seit Jahren bemerken einige Internetnutzer, dass sie eine „androgyne Ausstrahlung“ besitzt – ein Kommentar, der oft mit ihren Gesichtszügen, ihrer Frisur und auch ihren Modeentscheidungen in Verbindung gebracht wird.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Loli bahia (@lolibahiaa)

Ein Look, der die Meinungen spaltet

Die Meinungen in den sozialen Medien gingen auseinander. Einige lobten die „kraftvolle, moderne und sehr elegante Silhouette“ und meinten, Loli Bahia verkörpere „perfekt den Saint-Laurent-Spirit“. Andere hingegen waren weniger begeistert und hielten den Look für „zu streng“ oder „zu zurückhaltend“ für ein Event wie die Met Gala. Dieser Meinungsunterschied befeuerte die Diskussionen.

Letztendlich sollten der Körper und das Aussehen von Frauen niemals Gegenstand öffentlicher Debatten sein. Loli Bahia wollte sich einfach so für die Met Gala kleiden, und das ist ihr gutes Recht. Sie sucht weder Bestätigung noch Zustimmung von Fremden im Internet. Indem sie ihren Look auf ihrem Instagram-Account teilt, hält sie in erster Linie die Erinnerung an einen unvergesslichen Abend fest, ganz im Einklang mit ihrem Stil und ihrer Persönlichkeit.

Letztendlich bewies das französische Model Loli Bahia mit ihrem schwarzen Hosenanzug, dass ein Look auch ohne das „Spektakuläre“ Eindruck machen kann.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Indem sie ihre Behinderung offen annimmt, überrascht diese Met-Gala-Gästin die Internetnutzer.
Article suivant
„Sie hat sich nicht verändert“: Mit 45 Jahren sorgt Jessica Alba mit einem neuen Selfie für Aufsehen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Billie Eilish, die am Tourette-Syndrom leidet, prangert Missverständnisse über diese Erkrankung an.

Es ist selten, dass eine Künstlerin so offen über ihren Alltag spricht. Billie Eilish tat genau das –...

Am Pool feiert dieser Wrestling-Star ihren neuen Status als zweifache Meisterin.

WWE-Wrestlerin Lola Vice, frisch nach ihrem Doppel-Titelgewinn, genoss eine sonnige Auszeit an einem Pool in Miami, ihre beiden...

„Sie hat sich nicht verändert“: Mit 45 Jahren sorgt Jessica Alba mit einem neuen Selfie für Aufsehen.

Manche Fotos sprechen für sich. So auch das von Jessica Alba gepostete, das bei ihren Followern für Gesprächsstoff...

Indem sie ihre Behinderung offen annimmt, überrascht diese Met-Gala-Gästin die Internetnutzer.

Das amerikanische Model Lauren Wasser, der beide Beine amputiert wurden, sorgte bei der Met Gala 2026 für Aufsehen....

Elegant gekleidet, boten Nicole Kidman und ihre Tochter einen beeindruckenden Auftritt.

Die australisch-amerikanische Schauspielerin, Produzentin und Regisseurin Nicole Kidman sorgte bei der Met Gala 2026 für Aufsehen, doch dieses...

„Eine großartige Frau“: Mit 76 Jahren präsentiert sie ihre Figur auf dem roten Teppich.

Die chinesisch-amerikanische Modedesignerin Vera Wang sorgte bei der Met Gala 2026 erneut für Aufsehen. Mit 76 Jahren erschien...