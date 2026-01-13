„Großartig“: Sharon Stone, 67, sorgt mit einem atemberaubenden Look für Furore.

Sharon Stone sorgte kürzlich bei den Astra Awards in Beverly Hills für einen beeindruckenden Auftritt. Die mit dem Timeless Award ausgezeichnete Schauspielerin unterstrich ihren ikonischen Status mit einem gewagten Look, der die Freiheit des eigenen Stils zelebrierte.

Ein Kamelhaarkleid mit skulpturalem Design

Das von Zuleyha Kuru entworfene kamelfarbene Rollkragenkleid, das Sharon Stone an diesem Abend trug, bestach durch seinen strukturierten Schnitt und den Fransenbesatz. Ärmellos und figurbetont, spielte es mit klaren Linien und edlen Stoffen. Ein asymmetrischer Schlitz gab den Blick auf ein Bein von Sharon Stone frei, das durch die Leoparden-Overknee-Stiefel von Gedebe zusätzlich betont wurde und dem Gesamtbild eine grafische Note verlieh. Der Strickstoff reflektierte das Licht sanft und bewegte sich mit ihren Bewegungen, wodurch das Outfit eine gelungene Balance zwischen Eleganz und Dynamik erhielt. Mehr als nur eine modische Wahl – dieses Kleid unterstrich einen kühnen und modernen Stil.

Oberschenkelhohe Stiefel, ein Schlüsselelement des Looks

Die Stiefel mit ihrem Animal-Print zogen sofort alle Blicke auf sich und betonten Sharon Stones Silhouette. Dazu kombinierte sie eine Mini-Clutch von Fendi und große goldene Ohrringe – ein ausdrucksstarker Look. Beim Make-up setzte Sharon Stone auf leuchtende Töne: goldener Lidschatten, ein strahlender Teint und zart glänzende Lippen. Ihr blondes Haar, in Wellen mit einem markanten Seitenscheitel gestylt, erinnerte an ihre ikonischen Hollywood-Auftritte und wirkte gleichzeitig absolut modern.

Die cremefarbene Stola, ein letzter, kontrastreicher Akzent.

Eine cremefarbene Stola, die über eine Schulter drapiert war, milderte die Linien des Kleides und erzeugte ein elegantes Spiel der Texturen. Dieser Kontrast zwischen Struktur und Weichheit ist zu einem Markenzeichen der Schauspielerin bei ihren öffentlichen Auftritten geworden. Bei der Preisverleihung wirkte Sharon Stone lächelnd und entspannt und begrüßte das Publikum selbstbewusst. Die Bilder, die sie anschließend in den sozialen Medien teilte, insbesondere jene vor ihren eigenen Gemälden, erhielten zahlreiche bewundernde Kommentare.

Zwischen Kunst und rotem Teppich, eine facettenreiche Identität

Seit einigen Jahren entwickelt Sharon Stone eine anerkannte künstlerische Praxis, insbesondere im Bereich der abstrakten Malerei. Regelmäßig teilt sie Bilder ihrer Arbeit im Atelier, fernab von Pomp und Prunk offizieller Zeremonien. Am 3. Dezember letzten Jahres postete sie ein Foto in schlichter Kleidung und spielte damit humorvoll auf den schnellen Wechsel zwischen zwei sehr unterschiedlichen Welten an. Dieses Hin und Her zwischen intimem künstlerischem Ausdruck und öffentlichen Auftritten spiegelt ein wiederkehrendes Thema wider: die Weigerung, sich auf eine einzige Rolle festlegen zu lassen.

Eine unkonventionelle Vision von Stil nach 60

Bei ihrem jüngsten Auftritt bei den Astra Awards entsprach Sharon Stone nicht dem gängigen Bild von „reifer“ oder erwarteter Eleganz. Sie wählte auffällige Stücke, klar strukturierte Schnitte und gewagte Kombinationen und bewies damit, dass Mode keine Altersgrenzen kennt. Jede ihrer Kleiderwahlen ist ein Ausdruck ihrer Persönlichkeit: Sie verwandelt Stil in ein Spielfeld für Experimente und Selbstausdruck und beweist so, dass man in jeder Phase seiner Karriere avantgardistisch und faszinierend bleiben kann.

Kurz gesagt, Sharon Stone vermittelt keine Botschaft der Zurückhaltung, sondern lädt dazu ein, weiterhin zu wagen, zu kreieren und sich auszudrücken. Es ist eine Lektion in Mode, aber auch in Freiheit. Durch ihre Kühnheit und ihre Entscheidungsfreiheit verkörpert sie eine Vision zeitgenössischer Eleganz, in der Selbstbewusstsein und Kreativität Vorrang vor etablierten Normen haben.