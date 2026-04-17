Mit 67 Jahren verabschiedet sich Andie MacDowell von ihren ikonischen Locken und wählt eine „entspanntere“ Frisur.

Léa Michel
Screen Andie MacDowell dans la série « Maid »

Die amerikanische Schauspielerin und Model Andie MacDowell und ihre silbernen Locken: Eine Liebesgeschichte, die Hollywood seit Jahrzehnten verfolgt. Sie scheint jedoch gerne mit den Regeln zu spielen – und das ist durchaus positiv.

Ein lässiger Pferdeschwanz für einen Auftritt in New York

Mitte April 2026 war Andie MacDowell in der Today Show zu Gast, um über die vierte und letzte Staffel von „The Way Home“ zu sprechen. In der Serie spielt sie die Matriarchin einer Familie, die mit einem zeitreisenden Teich zu kämpfen hat. Für diesen Anlass hatte sie ihre übliche Frisur gegen einen tiefen, leicht unordentlichen Pferdeschwanz getauscht, aus dem ein paar Strähnen ihr Gesicht umspielten. Ihr restliches Outfit entsprach dem gleichen lässigen Stil: ein weiß-blau gestreiftes Hemd, braune Wildlederhosen und beige Sandalen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin von ihrer typischen Frisur abweicht. Im März 2026, für die Herbst-/Winter-Show von Giorgio Armani in Mailand, entschied sie sich für einen strukturierten Chignon, inspiriert von der Pompadour-Frisur, mit dezentem Volumen am Oberkopf und sanften Wellen an den Seiten.

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Graues Haar, das zum Symbol der Freiheit geworden ist

Das Besondere an jeder dieser stilistischen Variationen ist der Weg dorthin. Während der Pandemie hörte Andie MacDowell auf, ihre Haare zu färben – eine Idee, die schon lange in ihr gereift war und die ihre Lieben bestärkten: „Meine Töchter sagten, ich sähe ‚cool‘ aus. Und das gefiel mir.“

Ihre Manager waren nicht überzeugt – doch MacDowell blieb standhaft und betrachtete die Entscheidung als „Machtdemonstration“. Später fasste sie ihre Philosophie in einem Interview zusammen: „Ich finde es großartig, zu seiner aktuellen Lebenssituation zu stehen und furchtlos zu sein. Genau das tue ich. Ich gehe jetzt ohne Scham voran, und es fühlt sich gut an.“

Eine Ikone, die weit über Hollywood hinaus inspiriert.

Ihre Manager hatten ihr geraten, ihre grauen Haare nicht zu zeigen, aber Andie MacDowell ignorierte sie – und sie sagt, sie habe sich noch nie so stark gefühlt. „Es hat mir so viel mehr Kraft und Wohlbefinden gegeben. Ich habe mich wieder wie ich selbst gefühlt … Ich versuche nicht, jemand zu sein, der ich nicht bin.“

Sie wies außerdem auf eine „anhaltende Asymmetrie“ hin: Während Schauspieler wie George Clooney für ihr attraktives Aussehen gefeiert werden, werden Frauen, die auf natürliche Weise altern, in der Branche immer noch viel zu oft benachteiligt. „Das macht mich wütend. Männer hatten so viele Privilegien: Sie durften ergrauen und dabei gut aussehen.“ Ihr Einfluss reicht jedoch weit über den roten Teppich hinaus.

Ob sie ihre Locken offen trägt, einen Mailänder Dutt oder einen New Yorker Pferdeschwanz – Andie MacDowell beweist immer wieder, dass die Akzeptanz ihres Alters und der Spaß daran die befreiendste Wahl bleibt.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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