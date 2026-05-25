Die 56-jährige Schauspielerin Catherine Zeta-Jones sorgte in einem auffälligen roten Kleid für Furore.

In ein scharlachrotes Kleid gehüllt und von gotischer Eleganz durchdrungen, zog die britische Schauspielerin Catherine Zeta-Jones alle Blicke auf sich, als sie auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles erschien. Es war einer ihrer unvergesslichsten Auftritte.

Ein rotes Kleid, entworfen als Hommage an Morticia Addams

Auf dem Hollywood Forever Cemetery in Los Angeles, einem Ort, der kaum passender hätte sein können, schritt Catherine Zeta-Jones am 22. Mai 2026 über den roten Teppich der FYSEE Emmys-Veranstaltung, die der Netflix-Serie „Wednesday“ gewidmet war. Zu diesem Anlass wählte sie ein figurbetontes, leuchtend rotes Kleid von Magda Butrym, dessen Drapierung mit asymmetrischen, drapierten Falten spielte.

Das auffälligste Detail befand sich am Ausschnitt: eine florale Applikation in Form einer roten Rose, dem Markenzeichen des Hauses. Diese Wahl war alles andere als unbedeutend und erinnerte an ihre Figur Morticia Addams, die insbesondere durch die Szene im Film „Die Addams Family“ von 1991 bekannt wurde, in der sie die Blütenblätter ihrer Rosen abschneidet und nur die Stiele stehen lässt. Eine subtile Anspielung, die ein schlichtes Abendkleid in ein modisches Statement verwandelte, das perfekt zur Welt der Serie passte.

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"Method Dressing" auf höchstem Niveau

Abgesehen vom Kleid selbst offenbarte das gesamte Ensemble eine vollendete Beherrschung des „Method Dressing“, jenes Trends, sich für den roten Teppich so zu kleiden, dass es in direktem Zusammenhang mit einer Rolle oder einer bestimmten Welt steht. Die Schauspielerin hatte einen übergroßen, bewusst lässigen schwarzen Blazer über die Schultern geworfen.

Sie rundete ihren Look mit spitzen schwarzen Lederpumps und einigen Diamantringen ab. Ihr Haar und Make-up blieben betont dunkel und theatralisch: gewelltes braunes Haar mit Mittelscheitel, tiefrotbraune Lippen und Smokey Eyes. Jedes Element trug zu einem verführerischen, matriarchalischen Look bei, irgendwo zwischen Hollywood-Chic und Gothic-Romantik.

Ein Gothic-Duo zusammen mit Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones war nicht die Einzige, die glänzte. Sie wurde von der amerikanischen Schauspielerin Jenna Ortega begleitet, die in der Netflix-Serie „Wednesday“ die Titelrolle spielt und somit ihre Tochter verkörpert. Auch Ortega setzte auf Gothic-Eleganz und trug einen grauen Hosenanzug mit einem Kragen aus Spitze im Korsett-Stil.

Die beiden Schauspielerinnen posierten gemeinsam und übertrugen so die enge Bindung ihrer Serienfiguren ins reale Leben. Die Veranstaltung, die im Vorfeld der Emmy-Verleihung stattfand, brachte auch einen Großteil des Kreativteams der Serie zusammen, darunter Regisseur Tim Burton und die Produzenten Alfred Gough und Miles Millar.

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Eine gotische Ader, die lange Zeit geschlummert hatte

Es ist kein Zufall, dass Catherine Zeta-Jones diese Stilelemente so natürlich verkörpert. In einem Interview mit der britischen Vogue verriet die Schauspielerin, dass ihre Jugend ihr nicht die Möglichkeit ließ, diese Welt zu erkunden: Da sie schon in jungen Jahren beruflich stark eingebunden war, glaubt sie, dass sie ohne diese Belastung die Gothic-Ästhetik wohl vollends angenommen hätte.

Sie verriet außerdem, dass ihre Garderobe schon immer überwiegend schwarz war und diese Seite an ihr viele Jahre verborgen blieb, bevor sie endlich zum Ausdruck kam. Die Rolle der Morticia bietet ihr daher die ideale Plattform, um einer Sensibilität, die viel zu lange im Verborgenen geblieben war, freien Lauf zu lassen, und es ist leichter zu verstehen, warum sie diese so mühelos auslebt.

Der Countdown zu einer neuen Saison

Dieser Auftritt erfolgt inmitten einer arbeitsreichen Phase für die Netflix-Serie, deren dritte Staffel derzeit gedreht wird. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs zieht „Wednesday“ weiterhin neue Gesichter an, darunter die amerikanische Schauspielerin und Produzentin Winona Ryder, deren Mitwirkung im Cast bereits angekündigt wurde. Man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass Catherine Zeta-Jones' ohnehin schon mit Spannung erwartete Auftritte auf dem roten Teppich in den kommenden Monaten noch zunehmen werden.

Mit diesem roten Kleid und seinen perfekt abgestimmten Gothic-Akzenten hat Catherine Zeta-Jones einmal mehr bewiesen, dass Eleganz und fiktive Charaktere sich auf brillante Weise ergänzen können. Sie zeigt, dass Stil ebenso sehr von Kühnheit wie von Authentizität lebt – und dass „Morticia“ auch weiterhin faszinieren wird.