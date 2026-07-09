Lindsay Lohan lässt den Trend der Mikroanzüge mit einem „Büro-Sirenen“-Look wieder aufleben.

Die amerikanische Schauspielerin Lindsay Lohan sorgte in New York mit einem Vintage-Mikroanzug, bestehend aus kurzem Jäckchen und schwarzem Rock, für Furore. Ein Look, der sowohl retro als auch topaktuell ist und perfekt den „Büro-Diva“-Stil verkörpert, der 2026 absolut im Trend liegt.

Ein Vintage-Mikroschneider

Für diesen Auftritt wählte Lindsay Lohan ein Outfit aus einer „Micro-Tailed“-Kollektion aus der Mitte der 1990er-Jahre. Besonders ihre kurze Jacke, inspiriert von ikonischen Tweedjacken, zog alle Blicke auf sich. Das aus weicher, grüner Baumwolle gefertigte Kleidungsstück bestach durch schwarze Paspeln, strukturierte Schultern und goldene Knöpfe. Ein wahres Schmuckstück aus den Archiven, perfekt im Zeitgeist.

Eine persönliche Note im Modestil

Ihrem Stil treu, wich Lindsay Lohan dennoch leicht vom Originaldesign ab. Anstelle des hochgeschlitzten Rocks, der in den 1990er-Jahren auf den Laufstegen zu sehen war, entschied sie sich für einen hochgeschnittenen schwarzen Rock. Sie rundete den Look mit einem goldenen Gliedergürtel ab, der im Blitzlichtgewitter der Kameras funkelte. Eine clevere Neuinterpretation, die dieses ikonische Outfit subtil modernisierte.

Sorgfältig ausgewählte Accessoires

Um diesen Look abzurunden, wählte ihre Stylistin schicke Accessoires: eine gesteppte Ledertasche in Herzform, eine schwarze Sonnenbrille, goldene Ringe und zweifarbige Pumps. Ihr Make-up bestand aus einem strahlenden Teint, warmem Rouge und zartrosa Lippen, die Lindsay Lohans Gesichtszüge betonten, während ihr langes, glattes, offenes blondes Haar anmutig über ihren Rücken fiel.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Der Trend zur "Bürosirene"

Mit diesem Look greift Lindsay Lohan einen der angesagtesten Trends der Stunde auf: den „Büro-Chic“. Inspiriert vom Bild eines eleganten Büros, vereint diese Ästhetik strukturierte Kleidungsstücke, taillierte Jacken und elegante Accessoires zu einem Look, der professionell und selbstbewusst zugleich wirkt.

Mit diesem Vintage-Mikroanzug gelingt Lindsay Lohan ein schicker und trendiger Auftritt. Indem sie dieses Kleidungsstück aus den 90er-Jahren neu interpretiert, unterstreicht sie ihren Status als Modeikone und ihr Talent, Klassiker neu zu gestalten. Ihre Fans werden davon sicherlich begeistert sein.