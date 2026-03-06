Sängerin Rosalía gibt eine unerwartete Aussage über ihren Männertyp ab.

Während eines Spotify-Interviews in Buenos Aires ließ die spanische Singer-Songwriterin, Musikerin, Produzentin und Schauspielerin Rosalía eine Bombe platzen, als sie über ihre romantischen Kriterien sprach: „Mein Typ Mann? Er muss schwul sein.“ Diese Antwort überraschte viele und entfachte erneut Spekulationen über ihre sexuelle Orientierung.

Selbstbewusste Flexibilität, ohne Etiketten

Während der Spotify-Sendung A/Presenta fragte die argentinische Autorin Mariana Enríquez Rosalía: „Welche Eigenschaft gefällt dir an Männern am besten?“ Rosalía antwortete prompt: „Dass er schwul ist.“ Die beiden Frauen brachen in Gelächter aus, und Mariana Enríquez fügte hinzu: „Na ja, da sind wir ja schon zu zweit!“

Rosalía erklärt: „Es ist merkwürdig, dass wir die beiden Dinge trennen, denn das Erste, was jemanden anzieht, ist eine bestimmte Eigenschaft.“ Bei Frauen legt sie Wert auf Humor. In einem Interview mit der ELLE im Jahr 2024 präzisierte Rosalía: „Ich denke an Freiheit. Das ist mein Leitfaden“, und lehnt starre Kategorien ab.

Vergangenheit mit Hunter Schafer und Gerüchte

Rosalía war 2019 kurzzeitig mit der amerikanischen Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und dem Model Hunter Schafer („Euphoria“) liiert. Hunter bestätigte 2024, dass sie eine „wunderschöne und dauerhafte Freundschaft“ verbindet. Die Sängerin, die bereits mit der amerikanischen Singer-Songwriterin und Schauspielerin Billie Eilish sowie dem Rapper Bad Bunny zusammengearbeitet hat, wird in der dritten Staffel der Serie „Euphoria“ mitwirken.

Eine Aussage, die für viel Aufsehen sorgt.

Diese Offenheit spiegelt den Wandel der Normen wider: die Wertschätzung tiefer Freundschaft, Humor und Freiheit jenseits von Geschlechterrollen. Rosalía verkörpert vermutlich eine Generation, die sich nicht in Kategorien einordnen lässt und für die Liebe keine Kategorien vorgibt.

Rosalías Buch ist letztlich gleichermaßen verstörend wie befreiend. Dieser intime Bericht über Beziehungen feiert die Vielseitigkeit der Liebe ohne Tabus und erinnert uns daran, dass Anziehung über Kategorien hinausgeht. Ein Superstar, der frei lebt – und das ist inspirierend!