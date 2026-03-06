Sängerin Rosalía gibt eine unerwartete Aussage über ihren Männertyp ab.

Léa Michel
@rosalia.vt/Instagram

Während eines Spotify-Interviews in Buenos Aires ließ die spanische Singer-Songwriterin, Musikerin, Produzentin und Schauspielerin Rosalía eine Bombe platzen, als sie über ihre romantischen Kriterien sprach: „Mein Typ Mann? Er muss schwul sein.“ Diese Antwort überraschte viele und entfachte erneut Spekulationen über ihre sexuelle Orientierung.

Selbstbewusste Flexibilität, ohne Etiketten

Während der Spotify-Sendung A/Presenta fragte die argentinische Autorin Mariana Enríquez Rosalía: „Welche Eigenschaft gefällt dir an Männern am besten?“ Rosalía antwortete prompt: „Dass er schwul ist.“ Die beiden Frauen brachen in Gelächter aus, und Mariana Enríquez fügte hinzu: „Na ja, da sind wir ja schon zu zweit!“

Rosalía erklärt: „Es ist merkwürdig, dass wir die beiden Dinge trennen, denn das Erste, was jemanden anzieht, ist eine bestimmte Eigenschaft.“ Bei Frauen legt sie Wert auf Humor. In einem Interview mit der ELLE im Jahr 2024 präzisierte Rosalía: „Ich denke an Freiheit. Das ist mein Leitfaden“, und lehnt starre Kategorien ab.

Vergangenheit mit Hunter Schafer und Gerüchte

Rosalía war 2019 kurzzeitig mit der amerikanischen Schauspielerin, Regisseurin, Drehbuchautorin und dem Model Hunter Schafer („Euphoria“) liiert. Hunter bestätigte 2024, dass sie eine „wunderschöne und dauerhafte Freundschaft“ verbindet. Die Sängerin, die bereits mit der amerikanischen Singer-Songwriterin und Schauspielerin Billie Eilish sowie dem Rapper Bad Bunny zusammengearbeitet hat, wird in der dritten Staffel der Serie „Euphoria“ mitwirken.

Eine Aussage, die für viel Aufsehen sorgt.

Diese Offenheit spiegelt den Wandel der Normen wider: die Wertschätzung tiefer Freundschaft, Humor und Freiheit jenseits von Geschlechterrollen. Rosalía verkörpert vermutlich eine Generation, die sich nicht in Kategorien einordnen lässt und für die Liebe keine Kategorien vorgibt.

Rosalías Buch ist letztlich gleichermaßen verstörend wie befreiend. Dieser intime Bericht über Beziehungen feiert die Vielseitigkeit der Liebe ohne Tabus und erinnert uns daran, dass Anziehung über Kategorien hinausgeht. Ein Superstar, der frei lebt – und das ist inspirierend!

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Article précédent
Die Eleganz dieses britischen Modells ist in Paris faszinierend.
Article suivant
Mit 60 Jahren überrascht Brooke Shields mit einem Boheme-Look

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Mit 60 Jahren überrascht Brooke Shields mit einem Boheme-Look

Die amerikanische Schauspielerin und Model Brooke Shields begeisterte in der ersten Reihe der Chloé-Show bei ihrer ersten Pariser...

Die Eleganz dieses britischen Modells ist in Paris faszinierend.

Das britische Model und die Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley begeistert ihre Instagram-Follower aus der französischen Hauptstadt. Ihre Fotostrecke, schlicht...

Dieser Formel-1-Fahrer teilt Bilder seiner Hochzeit und berührt damit seine Fans.

Ferrari-Star Charles Leclerc hat Details seiner „geheimen“ standesamtlichen Hochzeit mit Alexandra Saint Mleux enthüllt und damit Millionen von...

„Ich fühle mich glücklich“: Dieses Topmodel teilt ihren Alltag als Mutter.

Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen, das lange Zeit mit Laufstegen und internationalen Kampagnen in Verbindung gebracht wurde, spricht...

Mit „Disco-Locken“ überrascht Jessica Alba in einem Kleid im Stil der 1970er Jahre.

Jessica Alba feiert ein triumphales Comeback im Retro-Stil mit einer Instagram-Fotoserie, die an die Siebzigerjahre erinnert. Weit entfernt...

„Katzen sind keine freundlichen Tiere“: Die Äußerungen dieses Sängers lösen Kontroversen aus.

Die amerikanische Rapperin Doechii löste kürzlich auf Threads einen Sturm der Entrüstung aus, indem sie unverblümt behauptete, Katzen...