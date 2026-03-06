Dieser Formel-1-Fahrer teilt Bilder seiner Hochzeit und berührt damit seine Fans.

Ferrari-Star Charles Leclerc hat Details seiner „geheimen“ standesamtlichen Hochzeit mit Alexandra Saint Mleux enthüllt und damit Millionen von Fans mit der Schlichtheit und Eleganz dieses intimen Tages berührt. Die auf Instagram geteilten Bilder zeigen ein strahlendes Paar und echte Liebe.

Eine bewegende standesamtliche Trauung in Monaco

Am 28. Februar 2026 gaben sich Charles und Alexandra in einer intimen standesamtlichen Zeremonie das Jawort. Er trug einen cremefarbenen Anzug mit grauer Krawatte, sie ein langes elfenbeinfarbenes Spitzenkleid mit schimmernden Schmetterlingsmotiven. Charles kommentierte das Foto: „Ein Tag, den wir nie vergessen werden. Teil 1 ist geschafft, Teil 2 folgt nächstes Jahr mit all unseren Lieben.“

Legendäre Abfahrt in einem Oldtimer-Ferrari

Das frischvermählte Paar düste in einem Ferrari 250 Testa Rossa von 1957 (Wert: 9 Millionen Pfund) davon, er am Steuer, sie mit ihrem weißen Brautstrauß. Dieses virale Foto mit Monaco und dem Meer im Hintergrund begeisterte die Fans: „Wie im Film!“, „Ein magischer Moment!“ Ihr Hund Leo, im Mini-Smoking, posierte mit ihnen im Auto – der unerwartete Star des Tages.

Alexandra teilt ihre Freude auf Instagram

Alexandra Saint Mleux postete ein Porträt auf einem Balkon mit Meerblick: „Traum. Ich kann es kaum erwarten, dich nächstes Jahr wieder zu heiraten.“ Ihre Instagram-Bio lautet nun „Alexandra Leclerc 🦋“ und besiegelt damit dieses neue Kapitel.

Fans waren angesichts so vieler Schönheit zu Tränen gerührt.

Die Reaktionen sind überschwänglich emotional: „Es ist so schön“, „Wunderschön, ihr verdient alles Glück der Welt.“ Viele loben die Diskretion des Paares, im Gegensatz zur üblichen Zurschaustellung von Formel-1-Fahrern.

Von der Anfrage bis zum doppelten Fest

Nach einem romantischen Heiratsantrag im November 2025 markiert diese standesamtliche Trauung den „ersten Teil“. Eine große Familienfeier ist für 2027 geplant. Seit zwei Jahren sind sie ein Paar und gelten als das beliebteste Formel-1-Paar.

Mit diesen Bildern einer ebenso eleganten wie intimen standesamtlichen Trauung haben Charles Leclerc und Alexandra Saint Mleux einen privaten Moment zu einem universellen gemacht. Ihr legendärer Ferrari, Leo im Smoking und ihre herzlichen Liebeserklärungen sind wahrhaft berührend: Das ist der wahre Grand Prix der Liebe.