„Ich fühle mich glücklich“: Dieses Topmodel teilt ihren Alltag als Mutter.

Das brasilianische Supermodel Gisele Bündchen, das lange Zeit mit Laufstegen und internationalen Kampagnen in Verbindung gebracht wurde, spricht nun von einem tieferen, persönlicheren Glück. In einem kürzlich geführten Interview schildert sie, wie die Mutterschaft ihre Prioritäten und ihren Alltag verändert.

„Ich fühle mich glücklich, Mutter zu sein.“

In einem Interview mit ELLE US teilt Gisele Bündchen ihre persönlichen Gedanken zum Muttersein. Sie erklärt, dass die Mutterschaft für sie zur wichtigsten Quelle der Erfüllung geworden ist. „Kinder sind einfach wundervoll. Ich fühle mich glücklich, Mutter zu sein. Ich glaube, es ist meine Berufung“, vertraut sie an. Sie betont die Freude, die sie in kleinen Gesten findet: einem Lächeln, einem gemeinsamen Moment zu Hause, einem alltäglichen Gespräch. Sie beschreibt ein Glück, das im Hier und Jetzt wurzelt, fernab vom Medienrummel, der ihre Karriere lange Zeit geprägt hat.

Ein drittes Kind, ein neues Gleichgewicht

Im Februar 2025 wurde Gisele Bündchen zum dritten Mal Mutter. Sie hielt die Geburt einige Wochen lang privat, bevor sie im Mai ein erstes Foto auf ihren Social-Media-Kanälen teilte. In ihrem Interview mit ELLE US erklärt sie, wie das Muttersein ihr Leben verändert hat: ihren Tagesablauf, ihre Prioritäten und sogar ihr Zeitempfinden. Aus ihrer Ehe mit Tom Brady stammen bereits Benjamin und Vivian. Ihr drittes Kind ist aus ihrer Beziehung mit Joaquim Valente. Sie spricht über die Vielfalt dieser neuen Familiendynamik, die von Lernen und Anpassung geprägt ist.

„Die erneute Mutterschaft hat alles verändert.“

In ihrer Neujahrsansprache fasste sie das vergangene Jahr als eine Zeit tiefgreifender Veränderungen zusammen: „Die erneute Mutterschaft hat alles auf den Kopf gestellt: meine Zeit, meine Prioritäten, mein Herz.“ Im Interview verdeutlicht sie, dass diese Entwicklung sich nicht nur auf praktische Angelegenheiten beschränkt, sondern eine viel persönlichere Dimension berührt: eine veränderte Wahrnehmung dessen, was wirklich zählt. Sie erklärt außerdem, dass sie es besonders schätzt, zu Hause bleiben und jeden Moment genießen zu können – ein Privileg, dessen sie sich vollkommen bewusst ist.

Ein diskreteres, aber engagiertes Leben

Gisele Bündchen macht kein Geheimnis daraus, dass ihre Modelkarriere in den Hintergrund getreten ist. Ihr letzter großer Laufstegauftritt war bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016. Seitdem konzentriert sie sich auf persönliche Projekte, insbesondere im sozialen und ökologischen Bereich.

Sie ist Vorstandsmitglied von Lotus House, einem in Miami ansässigen Frauenhaus, das schutzbedürftige Frauen und Kinder unterstützt. Sie erklärte, dass die Mutterschaft sie dazu motiviert habe, sich stärker für Frauen und Kinder zu engagieren, da ihr diese Verantwortung besonders am Herzen liege.

Ein beanspruchtes Glück

In ihrem Interview mit ELLE US spricht Gisele Bündchen weder von Nostalgie für den Laufsteg noch von Bedauern. Im Gegenteil, sie beschreibt eine Zeit der Dankbarkeit und Ausgeglichenheit. „Es ist so einfach, mich glücklich zu machen; sie müssen mich nur anlächeln, und ich denke: ‚Oh, das ist perfekt‘“, sagt sie. Mit diesen Offenbarungen präsentiert sie das Bild einer Frau, die einen ruhigeren Lebensrhythmus akzeptiert und eine neue Definition von „Erfolg“ findet: eine, die sich an der Qualität der Zeit misst, die sie mit ihren Kindern verbringt.

Vom internationalen Supermodel zur aufmerksamen Mutter – Gisele Bündchen scheint nun ein intimeres Kapitel zu schreiben, das sie als das wichtigste ihres Lebens bezeichnet.