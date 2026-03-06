Mit „Disco-Locken“ überrascht Jessica Alba in einem Kleid im Stil der 1970er Jahre.

@jessicaalba/Instagram

Jessica Alba feiert ein triumphales Comeback im Retro-Stil mit einer Instagram-Fotoserie, die an die Siebzigerjahre erinnert. Weit entfernt von ihrem gewohnten kalifornischen Look überrascht die Schauspielerin aus „Trigger Warning“ mit Disco-Locken und einem Kleid im Zebra-Look.

Von voluminösen Designerlocken bis zum perfekten Bob

Auf dem ersten Bild trägt Jessica eine voluminöse, lockige Mähne mit Mittelscheitel, die an Disco-Ikonen der 70er Jahre erinnert. Zusammen mit übergroßen goldenen Creolen und malvenfarbenem Make-up bildet diese Frisur einen Kontrast zu ihren sonst so sanften Wellen und sorgt für die festliche Stimmung auf dem Karussell.

Neckholderkleid mit Zebramuster: das Highlight der Show

Der Star des Abends? Ein figurbetontes Maxikleid im Zebra-Print mit Schlüssellochausschnitt am Dekolleté und fließendem Fall. Dieses Retro-Kleid schmeichelt ihrer Figur und erinnert an die Diven vergangener Zeiten. Ein modischer Volltreffer, der den Disco-Revival-Trend widerspiegelt.

„Ein bisschen normales Programm“, kommentierte sie das Bild verschmitzt. Schluss mit dem dominanten Minimalismus der 90er – Jessica Alba feiert mit Überzeugung das Revival der Siebziger. Disco-Locken, Animal-Print, riesige Creolen: Sie beweist, dass man Jahrzehnte elegant miteinander verschmelzen lassen kann.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Jessica Alba (@jessicaalba)

Rückkehr aus Mailand mit seiner Tochter Haven

Frisch zurück von einem turbulenten 48-Stunden-Trip nach Mailand mit ihrer 14-jährigen Tochter Haven, verbindet Jessica Alba in diesem Video Reiseerinnerungen mit positiven Lebensweisheiten. Margarita in der Hand, verspielte Posen mit ihren Kindern, inspirierende Zitate: Das Ganze versprüht pure Lebensfreude nach der Fashion Week.

Mit ihren Disco-Locken und dem Zebra-Neckholderkleid feiert Jessica Alba ein 70er-Jahre-Comeback, das Instagram im Sturm erobert. Weit entfernt von den zurückhaltenden Wellen erfindet sie ihren Stil mit Bravour neu: Eine Bilderflut, die Lust auf Vinyl und Streaming-Dienste macht!

