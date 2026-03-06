Die Eleganz dieses britischen Modells ist in Paris faszinierend.

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

Das britische Model und die Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley begeistert ihre Instagram-Follower aus der französischen Hauptstadt. Ihre Fotostrecke, schlicht mit „Ein schöner Tag in Paris“ betitelt, zeigt einen minimalistischen Look, der ihre Fans begeistert.

Kompletter Rollkragenpullover und Lederlook

Auf mehreren Fotos vor einem Haustürportal im Haussmann-Stil trägt Rosie Huntington-Whiteley einen langärmeligen schwarzen Rollkragenpullover, der in einen eng anliegenden Bleistiftrock gesteckt ist. Ein schmaler Gürtel betont ihre Taille, während eine schlanke Uhr und eine elegante schwarze Clutch diesen typisch Pariser Look perfekt abrunden.

Dunkle Sonnenbrille und die ikonische, wellige blonde Haarpracht

Ihr welliges blondes Haar fällt locker um ihr Gesicht, das hinter einer übergroßen schwarzen Sonnenbrille verborgen ist. Dieses „Geheimnis“, kombiniert mit der Perfektion des Schnitts, erzeugt eine magnetische Wirkung: mühelose Eleganz und absoluter Chic.

Paris als perfekte Kulisse

Die zahlreichen Fotos, aufgenommen vom selben Standpunkt vor dieser eleganten Tür mit ihrem vergoldeten Eisengitter, zeigen Rosie Huntington-Whiteley aus verschiedenen Perspektiven: im Profil, in Dreiviertelansicht und direkt in die Kamera blickend. Das natürliche Licht betont die Struktur des Leders und den Kontrast zwischen Schwarz und Beige. Die schlichte Bildunterschrift: „Ein wunderschöner Tag in Paris“ – die Tausende von Likes erhielt.

Rosie, die Verkörperung britisch-pariserischer Eleganz

Das britische Model und die Schauspielerin, ehemalige Victoria's Secret Engel, verkörpert diesen schicken Minimalismus perfekt. Ein taillierter Pullover, ein Leder-Bleistiftrock, eine übergroße Sonnenbrille: eine unfehlbare Formel, die London und Paris vereint. Fans schwärmen: „Perfekt“, „Pure Eleganz“, „Rosie, die Königin von Paris“.

Mit ihrem schwarzen Rollkragenpullover und dem hellbraunen Lederrock vor einem Haustürportal im Haussmann-Stil verkörpert Rosie Huntington-Whiteley den Inbegriff von Pariser Chic. Diese Instagram-Bilderserie „Ein schöner Tag in Paris“ ist ein Meisterwerk minimalistischer Eleganz: schlicht, skulptural, unwiderstehlich.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
